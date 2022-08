Nati per leggere, nella villa comunale di Sorrento la magia della lettura

Tre giorni per avvicinare i più piccoli alla lettura. L'iniziativa, completamente gratuita, è promossa dal Comune di Sorrento e dalla rete "Nati per leggere Campania", nell'ambito dell'edizione 2022 di Sorrento Incontra e si svolgerà nei giorni 5 e 26 agosto e 9 settembre, dalle ore 19.30 alle 21, presso la villa comunale di Sorrento.

I volontari di "Nati per leggere Campania" aspettano bambini, genitori, nonni, zii e tutti coloro che si prendono cura del piccoli, per condividere la meraviglia della lettura a bassa voce in età precoce, e promuoverne i benefici.

“Nati per Leggere è un programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce in famiglia ed è diretto ai bambini da 0 a 6 anni - spiega il consigliere comunale Rossella Di Leva - Questa iniziativa rientra nelle azioni e nelle strategie dei primi mille giorni di vita, promosse dal ministero della Salute. Le attività di lettura costituiscono infatti un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei nostri figli e delle capacità dei genitori di crescere con loro. Senza contare che rappresenta un'occasione per vivere momenti di socialità e di incontro”.