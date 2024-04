In Sala Assoli, il vignettista Natangelo presenta il libro "Cenere. Appunti da un lutto"

In Sala Assoli, martedì 23 aprile ore 18.00, il giornalista napoletano Mario Natangelo, classe 1985 – considerato il vignettista satirico più caustico in circolazione – presenta, in dialogo con Viola Ardone, il libro Cenere. Appunti da un lutto (prefazione di Erri De Luca), edito dalla Rizzoli.

Cenere è un racconto illustrato dedicato al lutto per la perdita madre. Un libro sulla morte, sul dolore, ma non solo. Cenere è prima di tutto un libro sulla vita e sull’amore, dove si piange molto e si ride tanto. Natangelo, anche in quest’ultimo lavoro, non rinuncia alla satira: sarcasmo e comicità, questa volta sono rivolti contro sé stesso, e col suo tratto riconoscibile e la battuta affilata, offre al lettore una faccia nuova, più intima e vulnerabile.

Ingresso libero fino a esaurimento posti; sarà possibile acquistare il libro (con firmacopie); per info: + 39 345 4679142, anche whatsapp (feriali 10-13 e 16-19) - info@casadelcontemporaneo.it

In un tempo che assume un ritmo nuovo, quello irregolare delle ondate di dolore, avvicinando e allontanando il lettore dal giorno della morte di sua madre, Natangelo attinge a tutto il suo bagaglio satirico. E alla domanda "Si può far ridere parlando di uno dei dolori più grandi, inevitabili e naturali della vita?" la risposta diventa incredibilmente sì. Nel diario della sua sofferenza, in quello che Natangelo definisce una “speleologia del cuore”, “un carotaggio del dolore”, insieme alla sorella Anna, a “amato padre”, alle nipoti e ai personaggi che affollano la sua vita quotidiana, colleghi, direttori dalle sembianze caricaturali e donne bellissime ed eteree, c’è spazio per soffrire e divertirsi, in entrambi i casi senza paura di arrivare alle lacrime.

“Il disegno ha il tratto garbato di ridurre, di attenuare, in contrasto con la violenza della perdita”, scrive Erri De Luca, nella prefazione al libro.