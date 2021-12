Natale allo Zoo di Napoli: mille colori della natura d'inverno ed eventi speciali

Il 19 dicembre programma speciale per Natale allo Zoo di Napoli:

- Zoo Experience Giraffe ore 10,30/11.00 o 15.30/16.00 solo su prenotazione laboratorio didattico l’Albero di Jula e Mya ore 12.00/13.00

- Tour guidato la tigre bianca tra mistero e fascino ore 14.00/15.00.

Ma una visita allo Zoo di Napoli non è solo una giornata all’aperto in un parco curato e ricco di vegetazione, ma un incontro con la bellezza della natura, e i mille colori come un inno alla vita. Soprattutto nei giorni di sole, non rari anche in inverno, quando la flora si apprezza in tutte le sue sfumature di verde tra piante rare, esotiche e longeve, ma anche e soprattutto del mondo animale, con una varietà di specie e colori che non ha eguali. Spaziando tra simpatia, austerità, tenerezza o eleganza dei tanti ospiti del parco. Dal maestoso manto a strisce, sui toni dal beige al rosso al nero delle tigri, ai colori luminosi e iridescenti dei pavoni tra il bluette e il verde, ai colori sgargianti dei pappagalli rossi, verdi, gialli, o al rosa tenue che diventa a tratti fuxia dei fenicotteri, fino al bluette, rosso o giallo intenso delle rane. Una varietà, e uno spettacolo della natura, intenso e da godere semplicemente osservando la vita del parco, e di volta in volta capendo, con l’aiuto delle guide anche il perchè dei colori di questa o quella specie.

In ogni caso è sempre rigenerante una visita allo Zoo di Napoli, aperto ogni giorno dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 17.00 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 18.00. Accompagnati da guide esperte o gustando una graffa appena fritta, per un pieno di spensieratezza e divertimento tra le due aree giochi per i bambini, i diversi punti ristoro, e le aree picnic con tre possibilità di ingresso al parco, da Viale J.F. Kennedy 76, sempre, o da Via Arturo Labriola 74, il sabato e la domenica, ed ancora da Via Terracina 197, appena aperto e consigliabile, visto che se scelto vale un omaggio per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Il costo dell’ingresso allo Zoo è sempre lo stesso, intero €15,00, ridotto €10,00 (dai 3 ai 10 anni) e gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni, per gli over 70 e i diversamente abili (con accompagnatore). Per zoo experience prenotazione obbligatoria (all’indirizzo didattica@lozoodinapoli.it) al prezzo di 18,00 Euro.

E poi non va dimenticato che il parco ha scopo di ricerca e tutela delle specie, soprattutto quelle in via di estinzione, e porta avanti lavoro di documentazione, e progetti scientifici, come i programmi europei EEP (European Endangered species Program) per la riproduzione e la conservazione di specie minacciate, di cui la maggior parte degli animali presenti fanno parte, o la cura per i molti altri ospiti del parco che sono stati affidati ai veterinari e ai keeper dopo il sequestro e la confisca, perchè specie detenute illegalmente e sottratte al maltrattamento. La famiglia dello Zoo in definitiva non si ferma mai, pronta e operativa, ad accogliere e curare con amore i sempre più numerosi animali del parco.

Foto di di Mariano Russo