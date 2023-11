Spettacoli, giostre e mercatini: al Vulcano Buono arriva un Natale da sogno

Ingresso Christmas Dreams libero .Spettacoli on stage e animazione itinerante, completamente gratuiti .Attrazioni Luna Park a pagamento, in particolare ruota panoramica, carosello e pista di pattinaggio.

Prezzo Ingresso Christmas Dreams libero .Spettacoli on stage e animazione itinerante, completamente gratuiti .Attrazioni Luna Park a pagamento, in particolare ruota panoramica, carosello e pista di pattinaggio.

Si avvicina il periodo più magico dell'anno, il Natale. Quest'anno a Nola si potrà vivere la magica atmosfera natalizia in modo unico, un perfetto Natale da sogno tra eventi, spettacoli, musical e tanto altro presso il Centro Commerciale Vulcano Buono.

L'imperdibile Natale al Vulcano Buono

Quest’anno, il Natale al Centro Commerciale Vulcano Buono, è un Natale da sogno con “Christmas Dreams”. Dal 18 novembre al 6 gennaio il centro sarà animato da imperdibili eventi, spettacoli, balli, cori, musical completamente gratuiti e non solo. Giostre, luminarie, mercatini, animazione itinerante e tante altre attrazioni animeranno l’intera struttura, promettendo un’esperienza indimenticabile.

La piazza centrale sarà il cuore pulsante di Christmas Dreams, con l’installazione della meravigliosa ruota panoramica: salire ad oltre 50 metri di altezza sarà come volare. Nell’area, di oltre 3mila metri quadrati, sarà installata anche una pista di pattinaggio di 400 metri quadri ed immancabili, a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva, ci saranno le tipiche casette di Natale, dove si potranno acquistare articoli da regalo e prodotti artigianali; ma anche assaporare tante prelibatezze.

Un simpatico trenino percorrerà tutta l’arena esterna e altre aree del centro, per una visita del tutto inedita, ma soprattutto divertente tra Babbo Natale ed il magico mondo degli elfi. Il carosello, tra un giro e l'altro, trasporterà i bambini in un mondo magico, fatto di musica e fantasia.

Il Vulcano Buono si prepara ad un Natale sfavillante, ricco di appuntamenti e varietà in compagnia di mascotte, acrobati, clown, giocolieri, maghi, trampolieri e tanti altri artisti che daranno il via ad una kermesse senza eguali. Il Grand Opening è sabato 18 novembre alle ore 18.00, in un clima festoso e coinvolgente davvero imperdibile. A seguire, imperdibili appuntamenti tutti i weekend di novembre (19, 24, 25, 26 novembre), dal 1° al 31 dicembre tutti i giorni tranne il giorno di Natale, dal 2 al 6 gennaio con "Il Villaggio della Befana".

Chi ha detto che per sognare bisogna tenere gli occhi chiusi? Christmas dreams è solo al Vulcano Buono.