Natale a San Giorgio a Cremano, “Ritorno al presepe …nella Grotta”

Strepitoso successo del “Ritorno al Presepe…nella Grotta” manifestazione nata per rievocare il profondo significato del Natale, la ricerca della Grotta che nella sua semplicità richiama pace e serenità .

Organizzata dal comitato “ Villaggio Corsicato” di San Giorgio a Cremano si è svolta ieri sabato 17 dicembre la cerimonia del “ Ritorno al Presepe…nella Grotta” iniziata con una sfilatasi per le principali strade della cittadina scortata da un efficiente servizio d’ordine da parte del comando vigile, visto l’enorme affluenza di partecipanti.

Il corteo , composto da circa cento persone tra piccoli e grandi, era formato dagli “Sbandieratori di Cava” , dai Fedeli e attivisti della “Parrocchia Santa Maria dell’Aiuto”, dall’associazione culturale “Passi & Note” e da alcuni componenti della compagnia teatrale “ Le Ali del Teatro” è partito dal cortile della Chiesa ubicata in Via Ugo Foscolo per fermarsi nella pizzetta della Pace vicino all’ex cinema.

Qui nel largo della piazzetta ,dove era stata allestita la grotta ,ad aspettare il corteo oltre al numeroso pubblico, i coristi della “ New Accademia sonora” , si è data vita ad uno spettacolo dove ogni associazione partecipante ha dato il meglio .

Ad emozionare il numero pubblico accorso per l’occasione la rappresentazione della nascita del bambinello eseguita dagli attori della compagnia Teatrale.

La serata si è conclusa alleggerendola con un po’ di musica per far partecipare a tutti .