Mercatini, eventi, musica e spettacoli: dove festeggiare a Napoli un Natale incantato

C'è una parola che trasmette incanto e meraviglia. È Natale! Basta pronunciarla e subito torniamo quei bambini che corrono sotto l'albero, nella speranzosa attesa che Babbo Natale abbia portato proprio quei regali che gli abbiamo richiesto nella famosa letterina. A Natale bisogna fare festa e le Festività natalizie, per grandi e piccini, sono eventi da vivere che si trasformano in ricordi indimenticabili.

Per le festività invernali, il Parco Commerciale Grande Sud si trasforma nella location magica di tante iniziative dedicate a tutta la famiglia. I visitatori potranno godersi lo shopping per i regali, ancora più piacevole e originale grazie ai mercatini dell’artigianato in Galleria, ma anche vivere esperienze di intrattenimento uniche, dalle foto ricordo con Babbo Natale agli spettacoli musicali in perfetto spirito natalizio.

Non mancherà ovviamente l’occasione di salutare il 2023 per dare il benvenuto al nuovo anno, con animazioni, show e momenti di condivisione. Di seguito il programma completo:

Fino al 7 gennaio

Mercatini artigianali e idee regalo originali.

8, 9 e 10 dicembre

Babbo Natale ti aspetta sul palco con cioccolatini e foto ricordo omaggio da portare a casa!* (fino a esaurimento scorte)

8 e 9 dicembre ore 10-13 e 16.30-20

Animazioni itineranti per bambini.

10 dicembre ore 18

Il coro gospel “Arte in Musica” reinterpreta le più belle canzoni di Natale.



11, 12, 13, 14 e 15 dicembre ore 10-12

Cori natalizi delle scuole primarie di Giugliano sul palco di piazza Basile.

16, 17, 21, 22 e 23

Animazioni itineranti per bambini.



22 dicembre

I “Sette Bocche” si esibiscono in un concerto di Natale con musica popolare nu-folk.



30 dicembre ore 17-20

e 31 dicembre ore 11-15

Salutiamo il vecchio anno con musica e dj set.

Un ricco calendario di eventi per celebrare la gioia di stare insieme e le tradizioni più belle del Natale. Per saperne di più, è possibile consultare il sito e i profili social del Parco, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.