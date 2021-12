Natale a Napoli, all'Institut Francais spettacolo storico del '700

Un evento natalizio unico, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 19,00 al Grenoble di Napoli (Institut Francaise)



Il più istruttivo e divertente spettacolo del Natale napoletano scritto da Davide Brandi:

TOMBOLA STORICA NAPULITANA DEL 1734

Spettacolo e gioco in abiti settecenteschi adatto a tutti, grandi e bambini.

Una divertente avventura tra nobili e ignobili, tra lazzari e giacobini, tra clero e peccatori…

Napoli esce da secoli di vice-regno e Carlo di Borbone giunge a Napoli per esser re di uno Stato finalmente indipendente ed insieme al ministro Tanucci, subito si ritrova un bel problema da risolvere: gestire i giochi d’azzardo che dilagavano tra nobili e lazzari di tutto il Regno. A contrastar la legalizzazione del gioco del lotto, ci sarà il Padre Gregorio Rocco, il temutissimo frate domenicano che con atti caritatevoli e con i colpi del suo bastone, viveva le strade di Napoli e si presentava assiduamente a Palazzo per consegnar le sue suppliche alla regina Maria Amalia di Sassonia…

Ma….accadrà qualcosa…si giocherà la tombola (con la smorfia del 1734) e....





Accesso solo con SUPER GREEN PASS