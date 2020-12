Natale, iniziativa benefica di Carpisa e Ciambrone in sostegno del Santobono

Carpisa festeggia l’anti-vigilia di Natale con un’iniziativa benefica: il 23 dicembre infatti, l’architetto e artista napoletano Alessandro Ciambrone presso il negozio Carpisa di Via dei Mille a Napoli realizzerà dal vivo, dalle 14 alle 20, un’opera ispirata a due dei simboli della città - San Gennaro e Maradona – sullo sfondo lo skyline della città in cui si distinguono il lungomare e l'immancabile Vesuvio che genera un’esplosione d’amore.

Per rendere visibile a tutti la performance, rispettandole norme di distanziamento, l’opera verrà realizzata dalla vetrina del negozio Carpisa. Il quadro verrà poi acquistato da Carpisa e il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus che supporta e affianca l’omonima Azienda Ospedaliera Pediatrica, eccellenza del Mezzogiorno, nelle attività di assistenza, nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca sia in campo nazionale che internazionale. Denominatore comune di tutte le attività della Fondazione è il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici.

"E’ stato un anno difficile per tutti - ha spiegato Gianluigi Cimmino, CEO Pianoforte Holdinge -, attraverso questo quadro, volevamo esprimere la nostra vicinanza alla città di Napoli con un gesto di solidarietà concreta. Abbiamo quindi chiesto ad Alessandro di realizzare un’opera che simboleggiasse l’amore per la nostra città, unendo una causa benefica a supporto del territorio."

"Ho accolto l’invito di Carpisa per la realizzazione di questo progetto - ha spiegato Alessandro Ciambrone - perché penso sia bello poter mettere le proprie competenze al servizio di una causa così nobile in un momento difficile per tutti."