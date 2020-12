Natale in Casa D'Andrea: charity show di RadioSelfie in diretta web

Si avvia alla conclusione la trasmissione web Casa D’Andrea, curata interamente da una squadra di Under 30 napoletani. Tra i tanti ospiti intervenuti, Luigi de Magistris, Salvatore Esposito, Daniela Terreri, Marco Frittella, Paola Lavini, Claudio Gubitosi, Bianca Nappi, Annamaria Colao, Franco Ricciardi, Alessandra Clemente, Marco Maddaloni, Eleonora de Majo, Maddalena Stornaiuolo, Rossella Erra, Monica Sarnelli, Ciro Giustiniani, Shalana Santana, Sergio Colella, Giuseppe Alessio Nuzzo, Mariafelicia Carraturo, Giusi Battaglia, Giulio Tarro, Annalaura di Luggo, Paolo Giulierini, Francesca Fagnani, Gennaro Regina e Francesco Procopio.

Martedì 22 dicembre andrà in onda Natale in Casa D’Andrea, charity show natalizio in diretta dalle ore 21:00 sulla web radio RadioSelfie.it e in contemporanea video sulle pagine Facebook RadioSelfie.it e Casa D’Andrea. La coppia di fratelli Giammy Cd e Alice Caccese D’Andrea animerà la serata, volta a raccogliere fondi per la Onlus napoletana Inside Aut.

Tra gli ospiti che si alterneranno, l’attore Giovanni Esposito; lo speaker radiofonico Pippo Pelo con il progetto IlluminiAMOSalerno; la tiktoker Francesca Santaniello e il giovane cantautore Francesco Lettieri si esibiranno dal vivo; la blogger Loretta Bersani racconterà usi e costumi del Natale a stelle e strisce; consigli in cucina con Davide Civitiello; una sorpresa inaspettata della cantante Brunella Selo.

“Nonostante tutto, è pur sempre Natale e noi non vi faremo mancare l’effetto magico e festoso di questa importante ricorrenza” afferma il direttore di RadioSelfie.it Salvatore Ricci. “Sarà una serata all’insegna del divertimento, dell’arte e della spensieratezza” commenta Giammy. “Non mancheranno momenti di riflessione e di speranza, mai tanto necessari come in questa epoca” conclude Alice.