Natale a Fuorigrotta 2020, speciale Virtual Edition dell'iniziativa solidale

L'evento di Beneficenza Natale a Fuorigrotta, promosso dell'organizzazione no profit Napoli In movimento che ormai da nove anni si tiene in Piazza Italia a Fuorigrotta, quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non potrà svolgersi in presenza ma gli organizzatori, Sara Marandola, Flavia Arcella e l'Avv. Salvatore Palumbo non si sono voluti fermare ed hanno creato una versione virtual dell'evento.

L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie in difficoltà ed i bambini che vivono in alcune case famiglia che l'Associazione Napoli In movimento ha preso sotto la propria ala. Tramite la piattaforma Go found me (sulla pagina Facebook di Napoli Inmovimento ci sono tutte le informazioni) sarà possibile fare una donazione, tutti i proventi raccolti verranno utilizzati per acquistare generi di prima necessità per le famiglie bisognose. Basta davvero poco per aiutare chi non ha nulla soprattutto in questo periodo così problematico che ha visto acuire i disagi di tante famiglie.

Napoli In movimento desidera fortemente propalare l'obiettivo della raccolta fondi per riuscire, con la generosità di tutti, ad aiutare quanti in questo momento si trovano in difficoltà. Il Natale è la festa della famiglia ed è questa la cosa più importante, stare accanto a chi si ama ed aiutare chi è solo. Noi ci crediamo e continueremo a farlo.