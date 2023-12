Per “InsiemeperilTerritorio” Natale è Amore

Ciro Sasso, noto Campione Italiano nel settore pizza, dopo anni e anni da Istruttore, ha aperto a Saviano, in Corso Italia 161, il locale “Ammafredda BakFiery Concept”. In questo ambiente unico e romantico, scelto dalla giornalista Teresa Lucianelli, si svolgerà oggi lunedì 4 dicembre un evento solidale di alta qualità che avrà il suo culmine con il cenone spettacolo il cui ricavato andrà per donare un Natale sereno ai piccoli del Progetto AbitiAmo per i “bambini dimenticati e degli ultimi” ai quali verranno donati generi alimentari per la mensa solidale ed abiti caldi per affrontare il gelo dell’inverno per ripararsi dal gelo dell’inverno, che verranno anche inviati alla Missione in Albania che accoglie piccoli ed adolescenti vittime dei conflitti.

La Squadra d’eccellenza “InsiemeperilTerritorio”, fondata e guidata dalla giornalista Teresa Lucianelli, torna puntuale con la sua consueta manifestazione charity pre-natalizia, che stavolta prende il nome di “Natale è Amore”. Un cenone di ben 30 pietanze prelibate realizzate con prodotti top verrà servito a tavola con uno spettacolo live musicale, canoro e teatrale. L’appuntamento è per le ore 20 di questa sera a Saviano,il cui Comune ha dato il patrocino morale, da Ammafredda BakFiery Concept, impegnata con Insieme per il Territorio unitamente all’Associazione Musiciens, presieduta dal giornalista Salvatore Piedimonte, in un tris di assi solidali. Hanno offerto la loro collaborazione: Paola Fiorentino, Gregorio Castellano, Ileana Mandile, Gianluca Coppola, Nino Lauro. Ai forni ed ai fornelli, con il maestro degli impasti Ciro Sasso, il campione mondiale di pizza a metro e presidente Associazione Pizza a Vico, Michele Cuomo; la campionessa mondiale di pizza fritta Carmela Iorio vincitrice nella competizione di Roma; i pluripremiati chef, maître patissier e chocolatier: Antonio Arfè, Luigi Avallone, Salvatore Bocchetti, Raffaele Caldarelli, Teresa Celentano, Sabatino Cillo, Marianna Desiderio, resident Diego Del Vecchio, Marco De Vivo, Raffaela Grillo, Gennaro Langellotti, Ugo Mignone, Angelo e Lino Ranieri, Giuseppe Ratto, Giuseppe Vitiello. Vincenzo Napolitano con Cantine Mediterranee per il beverage. Saranno i protagonisti di un eccezionale cenone “terra e mare” che spazierà tra pizze gourmet, fritture, carni top level, pescato dei nostri mari e prelibati dolci, con 30 irresistibili proposte tra antipasti, primi, secondi e dessert, in un superlativo tourbillon di piacere gustativo, olfattivo ed ottico. Canto, Musica, Teatro: uno spettacolo live no stop con chitarre, piano, sassofono e trombone, con i valenti maestri e attori: Gennaro De Crescenzo, Luca Allocca ed Antonio Vitale, Antonio Del Prete, Angelo Iannelli, Nio Lauro, Raffa Voice, Sax&Trò, Antonio Spenillo, Pulcinella e Totò le Cocò, ed ancora altri noti artisti top secret. Gran finale a sorpresa. Presenta la serata Magda Mancuso. Art director e piano live, Armando Celentano.

Tra le preziosità della sera la degustazione finale dei dolci esposti: Pastry Art di torte e dolci decorati artisticamente. Inoltre vi sarà una collettiva d’arte con Francesco Careccia ed Antonio Vitale ed Emanuela Raiano. Fashion performance Hair Look & Creative: Claudio De Martino, con Enrica Palazzo maître coiffeur & assistants e la modella Annabella Amoretti. Fotografo Pino Attanasio reporter, Videomaker Giuseppe Tardi. Aderiscono a “Natale è Amore”: l’Accademia Belle Arti Nola, presieduta da Vladimiro Capasso; il Dipartimento di Fotografia e Cinematografia ABAN Nola, con il direttore Pino Sondelli; le Associazioni Cinabro Napoli, con il presidente Giuseppe Porta; Salotto Artistico Culturale di Tina Piccolo; Napoli Centro Storico con il presidente Antonio Vitale; Assostato, presidente Silvano Barrella; il Consortium Internazionale ICC con il presidente per l’Italia, Antonio Arfè.

Saranno presenti le telecamere di Capri Sport con Eventi, Televomero, Campania Felix, Eduardo, Freelance. «L’iniziativa che rientra nella nota rassegna solidale itinerante d’eccellenza enogastronomica, culturale, artistica e scientifica Insieme per il Territorio, assume maggiore rilievo in queste festività in cui ancora più doloroso è il divario tra chi possiede tanto e chi non ha nulla» precisa la fondatrice Teresa Lucianelli giornalista professionista e critico gastronomico.

Oltre alla matrice charity, la rassegna #InsiemeperilTerritorio da 14 anni promuove nel campo dell’eno-food, la conoscenza da parte del pubblico delle migliori realtà del Sud, partendo dalla Campania e puntando a favorire nuove opportunità, partnership e scambi. Il cenone spettacolo si svolgerà all’insegna del buon gusto, delle arti, dell’allegria, del divertimento e consentirà di godere un anteprima delle feste natalizie in un’atmosfera piacevole e divertente all’insegna “dedita al bene che fa stare bene”.



Harry di Prisco