Il Natale dei Popoli, musica e parole nei colori del Mediterraneo: il programma degli eventi gratuiti

Nell’ambito della Rassegna culturale organizzata dal Comune di Napoli, ALTRI NATALI - ABC – ACLI Beni Culturali con Associazione Parco dei quartieri spagnoli APS, Associazione La chiave di Artemysia, ACLI – Provinciale di Napoli, presentano: Il Natale dei Popoli. Musica e parole nei colori del Mediterraneo.

In programma nove eventi gratuiti, con la direzione artistica di Pasquale Gallifuoco, Guido Liotti e Livia Bertè, coordinamento tecnico di Luisa Fazzari, per conoscere, comprendere e respirare le ricchezze espressive delle atmosfere natalizie euro-mediterranee. Da quella copta e maronita di origini libano-egiziane, ai canti e alla musiche della Natività di origini maltesi, passando attraverso le suggestioni dei suoni mediorientali con strumenti musicali e canti liturgici della tradizione giudaica, africana, islamica e bizantina. Non mancano anche rappresentazioni dedicate alla secolare arte presepiale e alle ritualità sacre e profane tipiche della tradizione partenopea, legate al miracolo della liquefazione del sangue, alla figura femminile partenopea e alle fiabe popolari campane del Seicento e del Settecento di R. De Simone.

Ogni spettacolo, frutto di studi e approfondimenti antropologici, storici e filosofici, è contestualizzato in luoghi rappresentativi del territorio e del patrimonio artistico della città, in una prospettiva di partecipazione e condivisione. Dalle passeggiate teatralizzate, con visite guidate e spettacoli itineranti lungo il complesso di scale e gradoni che attraversano obliquamente Napoli (la Pedamentina, Salita Cacciottoli, le Scale di Montesanto, il Complesso monumentale della SS. Trinità delle Monache - Parco dei Quartieri Spagnoli), ai concerti di musica sacra multietnica ospitati nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli e presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini - Chiesa delle SS Trinità, autentici gioielli del patrimonio artistico della città. Contesti accuratamente selezionati per promuovere e valorizzare, in continuità con la Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, le peculiarità del territorio, scoprire radici e identità e rafforzare il legame con la propria terra.

“La via per l’integrazionepassa attraverso la condivisione delle culture e delle tradizioni artistiche e religiose dei Popoli - affermano i promotori dell’iniziativa. Questa la premessa dalla quale parte il nostro progetto “Il Natale dei Popoli. Musiche e parole nei colori del Mediterraneo”. Un percorso artistico che, attraverso uno sguardo interculturale, restituisce una visione più ampia del Natale, creando momenti di autentico contatto tra tradizioni culturali e religiose nostrane e quelle delle vicine etnie mediterranee. È questo l’obiettivo: aprire uno spazio d’incontro, di aggregazione e di dialogo interconfessionale per superare nazionalismi e integralismi, in cui la cultura stessa si eleva a livelli di trans-nazionalità, creando un ponte tra diverse comunità”.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: e-mail napolinataledeipopoli@gmail.com - cell. 391 4143578 - 339 4761215 (ore 10:00-12:00 e ore 17:00-19:00) - tel. 081 5634967.

Calendario eventi

8 Dicembre, ore 10:30“Christmas Carol: Dickens, l’uomo che inventò il Natale”, passeggiata spettacolo, dal Petraio al Parco dei Quartieri Spagnoli, a cura dell’Associazione La chiave di Artemysia. Regia: Livia Bertè; Coreografie: Luisa Leone; Guida: Gabriella Guida; Ospite al parco: Flavia Fascia (Università Federico II di Napoli). Uno spettacolo itinerante di prosa, danza e musica, liberamente tratto dall’omonimo film. In chiusura, dibattito con ospite e degustazioni vini in collaborazione con MAVV (Museo dell’Arte, del Vino). Appuntamento ore 10,30 Piazza Fuga (funicolare centrale).

11 Dicembre, ore 10:30“Dalla collina”, passeggiata narrata, da Salita Cacciottoli al Parco dei Quartieri Spagnoli, a cura di: Gente Green Aps, Lo sguardo che trasfoma. Con Marta Michetti, danzatrice e attrice; Guida: Gabriella Guida; Ospite: Genny Di Virgilo, maestro di arte presepiale. In chiusura, dibattito con ospite e degustazioni vini in collaborazione con MAVV(Museo dell’Arte, del Vino).

15 Dicembre ore 19:30“Urbs Sanguinum. Non solo San Gennaro. I prodigi del sangue a Napoli”spettacolo presso il Parco dei Quartieri spagnoli in via Trinità delle Monache 1. Teatro, danza, canzoni originali e arte figurativa con degustazione vini pre-evento in collaborazione con MAVV. Lo spettacolo ripercorre la ritualità della città di Napoli legata alla forza vitale e sacrale del “sangue”. Tratto dal saggio “Urbs Sanguinum” edizioni Intramoenia, di Maturo, Malafronte, Niola. Adattamenti: Giuseppina Dell’Aria, Guido Liotti. Canzoni originali di Giovanna Panza; Chitarra Edo Puccini; Violino Pasquale Nocerino; Arpa Gianluca Rovinello; Coreografie Ambra Marcozzi; Con Roberta Misticone, Livia Bertè, Guido Liotti, Roberto Cervone, Nunzia Loffredo, Anna Ragucci. Regia: Guido Liotti.

19 dicembre ore 19:30“Concerto di tradizioni natalizie”Milad Almasih Sayid presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli - vico S. Aniello a Caponapoli, 9. Concerto di tradizioni natalizie: musica religiosa copta e maronita di origini libano-egiziane. Con Percussioni ed altri strumenti: Marzouk Mejri, Amine Ezzalzouli (Ghembri) e Badre Boiautlan; Attrici e Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; Cantante: Antonietta Sorrentino; Piano: Giuseppe Montella; Attrici: Melania Michelino e Michela Mortella.

20 dicembre alle ore 19:30 “Un ponte tra oriente e occidente”,presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini - Chiesa delle SS Trinità, Via Portamedina 41. Musiche e canti legati alla Natività di origini maltesi e alle tradizioni nordafricane approdate in occidente. Con Percussioni e altri strumenti: Marzouk Mejri, Amine Ezzalzouli (Ghembri) e Badre Boiautlan; Attrici Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; Soprano: Linda Airoldi; Piano: Giuseppe Montella; Arpa: Gianluca Rovinello; Violino: Isabella Parmiciano.

21 dicembre ore19:00 “Maqamat Concerto”, presso la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli – vico S.Aniello a Caponapoli 9. Musiche con strumenti musicali mediorientali e canti liturgici legati alla tradizione giudaica, africana, islamica e bizantina che ripercorrono le origini della ritualità cristiana. Con Percussioni: Marzouk Mejri. Attrici Cantanti: Rossana Palumbo e Livia Bertè; L’oud: Salvatore Morra; Violino: Isabella Parmiciani; Tenore: Giuseppe Ippolito; Attrice: Melania Michelino.

23 dicembre alle ore 19:00 “12 racconti di Natale”, leggende campane tratte dalle Raccolte di R. De Simone, presso il Parco dei Quartieri spagnoli in Via Trinità delle Monache, 1. A cura di Associazione La chiave di Artemysia.

Un approfondimento delle leggende campane pagane della tradizione rurale legate al periodo natalizio. Regia di Livia Bertè. Attrici: Sharon Amato e Livia Berté. Spettacolo itinerante, con degustazione vini in collaborazione con MAVV.

26 dicembre alle ore 11:00“Come l’acqua che scorre: prosa fluida in Pedamentina”, passeggiata spettacolo, dalla Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli. Musica e danza in onore della figura femminile napoletana. In chiusura, dibattito e degustazioni vini collaborazione con MAVV. A cura di: Gente Green, Lo sguardo che Trasforma. Voce: Giovanna Panza; Chitarra: Edo Puccini; Movimenti coreografici: Marta Michetti con Guido Liotti e Tiziana Tirrito; Regia: Guido Liotti. Appuntamento: Piazzale di San Martino (altezza scala Pedamentina).

30 dicembre dalle ore 19:00“Dal Parco dei Quartieri Spagnoli al sistema Scale di Montesanto. Evento finale in QI: Intelligente Quartiere”.Ingresso parco dei Quartieri Spagnoli.

Alle ore 20:30: Scalone di Montesanto - QI “Terrammore”Concerto live dall’album. Pre-evento: degustazioni vini a cura del MAVV; aperitivo libero e consumazioni al QI. A cura di: Gente Green. Lo sguardo che Trasforma Voce: Giovanna Panza; bass, keyboards & sound dubbing: Mario Formisano; Guida: Guido Liotti; Presenta: Michelangelo Iossa.