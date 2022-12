Natale dal Barocco al Jazz: la rassegna gratuita al via con Daniele Sepe

La Fondazione Napolitano, con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia, presenta nella IX Municipalità (Pianura – Soccavo) la rassegna “Natale dal Barocco al Jazz”, un’iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

Cinque gli appuntamenti in programma:

Si parte sabato 10 dicembre (ore 11:30) al Parco Attianese di Pianura con Daniele Sepe & Emilia Zamuner Ensemble. Il grande sassofonista napoletano e la giovane cantante jazz presenteranno il concerto “Nferta da Natividad”, un viaggio travolgente ed inedito nelle musiche tradizionali del Natale da tutto il mondo, spaziando dalla canzone classica napoletana fino ad arrivare a brani tradizionali arabi in una mescolanza tra cultura jazz e radici popolari.

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà spostato nel teatro dell’Istituto comprensivo Risorgimento di Soccavo.

Giovedì 15 dicembre (ore 11:30) all’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Pianura sarà in scena il The Martucci Choir con “Natale in Gospel”. Due maestri del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, Emilia Zamuner e Guglielmo Guglielmi, insieme agli allievi di canto di Emilia Zamuner, proporranno brani della tradizione natalizia americana e non solo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del gospel e degli inni spiritual.

Si prosegue giovedì 22 dicembre (ore 19:30), presso la Chiesa di San Giorgio di Pianura, con “Natale barocco”. Il noto flautista Massimo Mercelli, insieme al violinista Riccardo Zamuner e l’ensemble “I Virtuosi di Sansevero”, proporranno brani della tradizione barocca dedicati al Natale e all’inverno. In programma composizioni di Arcangelo Corelli e Antonio Vivaldi.

Serata imperdibile martedì 27 dicembre (ore 19:30) all’Istituto Comprensivo Risorgimento di Soccavo. Il grande attore Mariano Rigillo, insieme all’attrice Anna Teresa Rossini e al cantante Gianni Conte, voce solista dell’orchestra italiana di Renzo Arbore, daranno vita allo spettacolo di musica e poesia “Natale…Amore e De Pretore”. Una performance intensa ed ironica che omaggerà alcuni grandi autori esplorando memorie letterarie e musicali.

Gran finale giovedì 29 dicembre (ore 18:30) nella cornice della Chiesa di SS. Pietro e Paolo a Soccavo. Il soprano Maria Tomassi e la pianista Gabriella Orlando dedicheranno il concerto alle “Ave Maria”, da quelle più celebri di Schubert e Gounod fino a quelle di Caccini, Verdi e Brahms.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione

mail a nataledalbaroccoaljazz@gmail.com o whatsapp al 3935945025