Festività natalizie in musica al centro storico: gli appuntamenti live al Bourbon Street

Non si ferma, in questi giorni di festa, l'appuntamento con la buona musica al Bourbon Street, il suggestivo Jazz Club nel centro antico di Napoli.

Si parte mercoledì 20 dicembre con gli Acoustic 2, mentre giovedì 21 sul palco c'è Beatrice Valente Quartet feat. Daniele Scannapieco in 'Play what you feel'.

Venerdì 22 dicembre appuntamento con i Divieto di Swing, mentre sabato 23 dicembre con Attenti a Quel Duo.

La musica prosegue la sera di Natale, il 25 dicembre, con la True Blues Band, mentre nel giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, l'appuntamento musicale è con i Verso Sud.

Il 27 dicembre tornano gli Acoustic 2, giovedì 28 appuntamento con Pop Soul And Swing Stories e il 29 arriva l'Acoustic Trio.

S abato 30, l'anno si chiude con una serata dedicata alla musica pop con i Mash in Pop.

Info e prenotazioni al 338 8253756