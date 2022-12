Weekend di Natale a Città della Scienza

Continua il ricco programma di appuntamenti ed attività del periodo natalizio a Città della Scienza.

Sabato 24 e domenica 25 affascinanti laboratori, science show ed esperimenti attendono grandi e bambini per aggiungere un pizzico di scienza alla magia delle feste.

Tra le attività più divertenti in programma c’è un classico senza tempo di origini antichissime: il favoloso gioco TANGRAM rivisitato in versione natalizia, con tanti bellissimi fiocchi di neve e forme da ricostruire con gli oggetti di questa festività, combinando le sette figure geometriche per dare vita ad innumerevoli altre figure. E ancora il science show ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO in cui i quattro elementi, indispensabili per la vita sul nostro Pianeta, e depositari di proprietà che spesso sfuggono all’occhio umano, si trasformeranno in quattro supereroi e attraverso una serie di esperimenti ideati e condotti dai comunicatori de Le Nuvole Scienza si sfideranno per scegliere il più forte.

Il programma completo è consultabile su www.cittadellascienza.it