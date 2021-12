Città della Scienza, programma speciale per le festività natalizie

Le feste natalizie possono essere una fantastica occasione per divertirsi scoprendo qualcosa di nuovo sul mondo che ci circonda. Dal 26 dicembre al 6 gennaio a Città della Scienza un ricco programma di eventi, dedicati al tema del gioco, attende piccoli e grandi visitatori con la guida dei comunicatori de le Nuvole Scienza.

Si parte il 26 dicembre con una giornata speciale con il l’attività Finalmente...è arrivato! E’ scientificamente certo:è NATALE!!!, giochi della tradizione e tradizioni giocose per divertire il pubblico di tutte le età scoprendo il lato scientifico delle festività e il science game Tombola scientifica, in cui il più classico dei giochi natalizi sarà rivisitato in chiave scientifica grazie ad un cartellone gigante ricco di esperimenti e una sorpresa per il vincitore; o ancora l’interactive lab Costruisci il tuo dono: carta, forbici, pennarelli, acqua e farina sono gli unici ingredienti che serviranno per auto costruire un dono scientifico da conservare o regalare. Non mancherà il laboratorio sul riciclo La Posa non riposa a cura di Caffè Borbone.

Il pubblico potrà inoltre visitare ancora la nuova isola tematica, Sars- Cov-2: Il Virus che ci ha cambiato la vita, allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni; la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati; la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili e naturalmente il museo Corporea e gli affascinanti spettacoli del Planetario.