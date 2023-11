Natale, tutti gli eventi a Bacoli sul nuovo sito voluto dal Comune

Il Comune di Bacoli ha lanciato un nuovo sito internet dedicato alle iniziative culturali ed agli eventi, www.bacoliturismoeventi.it, dove gli utenti potranno trovare tutto quanto in calendario, e che potranno consultare per essere sempre e costantemente informati su tutti gli appuntamenti che, di volta in volta, si tengono sul territorio comunale. Sia per gli eventi organizzati direttamente dall'amministrazione comunale, sia per quelli patrocinati. Sul nuovo portale anche tutte le informazioni sull'accessibilità, gli orari e i giorni di apertura e di visita dei principali siti di interesse storico ed archeologico della città.

A presentare il nuovo sito ed il carnet degli eventi natalizi, le dichiarazioni dell'assessore alla Cultura e gli eventi, Mariano Scotto di Vetta: "La creazione di un sito dedicato solo ed esclusivamente agli eventi ed alla cultura era qualcosa che avevamo in cantiere da molto tempo. Così diamo la possibilità a tutti di accedere, con un semplice clic, ad un portale in cui ci sono tutte le informazioni legate agli eventi, organizzati dall'amministrazione comunale ed anche quelli patrocinati. Anche informazioni utili sui siti da visitare".

"Bacoli e i Campi Flegrei devono vivere di arte e di cultura e diventa quindi fondamentale pubblicizzare tutti gli eventi e le iniziative culturali che si tengono sul territorio. Ed un territorio che vuole vivere di turismo e di cultura lo deve fare tutto l'anno" , ha sottolineato il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione. "La comunità bacolese e flegrea - ha aggiunto - merita questo fermento culturale, dato anche dalle luci d'artista sia in Villa Comunale che al Fusaro, al Parco Borbonico. Bacoli ha due giardini incantati a pochi chilometri di distanza. E la nostra città vivrà anche tantissimi eventi natalizi, pubblicizzati attraverso il sito internet www.bacoliturismoeventi.it. Un sito dedicato interamente a tutti gli eventi e le iniziative culturali che si tengono sul nostro territorio. Ogni anno ne sono centinaia ed è corretto che i cittadini siano aggiornati costantemente, con un sito che sia punto di riferimento. La nostra città merita tanto e merita di elevarsi a livello culturale con concerti di caratura nazionale ed internazionale".