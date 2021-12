“Natale al Santobono”, allestita la prima Stanza delle Meraviglie per i bambini in degenza

E’ partita, con l’allestimento della prima Stanza delle Meraviglie presso il Presidio Ospedaliero Pausilipon - Dipartimento di Oncologia, l’iniziativa benefica “Natale al Santobono”, organizzata dall’Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con la Direzione Artistica Musicale del M° Giovanni Allevi, Compositore e Pianista di fama internazionale.

“Natale al Santobono” sarà anche l'occasione per la prima visita presso il presidio pediatrico di S. E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, il quale mercoledì, 8 dicembre 2021, giorno dell’Immacolata Concezione, alle ore 15:30, incontrerà bambini, famiglie e personale medico e paramedico in occasione dell'inaugurazione della seconda Stanza delle Meraviglie presso l'Ospedale Santobono di Napoli, in via Mario Fiore 6.

Dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, presso i due presidi ospedalieri dell’A.O.R.N. “Santobono - Pausilipon” di Napoli, in collaborazione con la Direzione Sanitaria e nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione anti Covid-19, i bambini in degenza avranno a disposizione due “Stanze delle Meraviglie”, all'interno delle quali potranno vivere l'atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, pur trovandosi in una realtà ospedaliera. L'iniziativa, portata avanti in collaborazione con la Fondazione “Santobono Pausilipon onlus”, ha consentito l'allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria con l'obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico, dove i bambini avranno la possibilità di ricevere libri e doni da testimonial d'eccezione, ascoltando i brani della playlist musicale curata direttamente per loro dal M° Giovanni Allevi.

Nell'ambito di “Natale al Santobono” è in corso la maratona solidale “Un libro per un Sorriso”, una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato si sta creando una libreria speciale e permanente presso i due presidi pediatrici, uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie, un posto in cui i bambini potranno scegliere il loro libro preferito, pagando semplicemente con un sorriso: per poter donare liberamente, cliccare su https://www.gofundme.com/f/un-libro-per-un-sorriso

“Natale al Santobono” gode del sostegno e del supporto di autorevoli personalità e di importanti aziende che a vario titolo e con grande sensibilità ne hanno reso possibile l'organizzazione: I.B.G. SpA con i brand Pepsi, Chin8 Neri e Lay’s; Nuova Erreplast; IW Bank; Espresso Napoletano; Mondadori Avella; Pasticceria Minichini; Paggio Toys; Confesercenti Campania; Cira Lombardo Event Creator; Deltronics; All In One Lab; Audio e Service di Sasà Giglio; Azienda Sodano - Nutitaly società agricola; World Wide Reps; Zoomiguana; Blink Party Shop & Animation; TH Resorts - Hotelturist spa; Smart Culture Hub; La Nuit (abbigliamento per bambini); Bar Pasticceria Dolce e Caffè; Consorzio Volley Napoli.