Natale tra stelle e comete: eventi astronomici gratuiti all'Osservatorio di Capodimonte

E' Natale anche all'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che organizza due serate aperte al pubblico per fare festa insieme con concerti, conferenze e osservazioni ai telescopi del cielo natalizio

16 dicembre ore 20:30

Margherita Hack

cento anni di una stella

con una introduzione scientifica di Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, una serata dedicata al ricordo della figura della grande scienziata, nel centenario della nascita.Un concerto a cura dell’Associazione Antonio Cotogni con Arie, canzoni e poesie per una donna e una scienziata straordinaria.Cantano: Giuditta Puccinelli (soprano), Patrizia Pavoncello (mezzosoprano), Salvatore Maligno (tenore), Luigi Francalanza (pianoforte); progetto e direzione artistica Rosa RodriguezPer concludere la serata le osservazioni ai telescopi con l'Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso libero su prenotazione: https://100hack.eventbrite.it

20 dicembre ore 20:30

Arrivano le Comete

quel senso di meraviglia delle visitatrici del cosmo

Presentazione del Cometario: il catalogo delle grandi comete di Sarah Zambello e Susy Zanella, edito da Nomos edizioni in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, un volume illustrato per bambini che coniuga scienza e immaginario scientifico e che trasmette quel senso di meraviglia per gli antichi e contemporanei visitatori dei nostri cieli.

Comete che vanno, comete che vengono.

Come lo studio degli oggetti più affascinanti del nostro cielo può aiutarci a decifrare le nostre origini.conversazione scientifica della professoressa Alessandra Rotundi dell'Università di Napoli Parthenope, una delle massime esperte nello studio delle comete.Per concludere la serata le osservazioni ai telescopi con l'Unione Astrofili Napoletani.

Durante la serata sarà possibile acquistare una copia del Cometario per un regalo natalizio strabilliante.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://cometa-natale.eventbrite.it

Copertina tratta da Cometario (crediti: Nomos edizioni)