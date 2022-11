Il Natale arriva all'Edenlandia con la pista di ghiaccio, le casette golose e tante sorprese

Il periodo più dolce dell’anno arriva all’Edenlandia con la pista di ghiaccio, le casette golose, l’intrattenimento, la magia e tante novità tutte da scoprire, firmate “Sweet Christmas”.

Da venerdì 18 novembre sarà possibile, per tutti gli appassionati del pattinaggio, ma anche per chi non lo ha ancora provato, indossare i pattini e provare l'ebbrezza della pista di ghiaccio. Dalle ore 15:30, l’incanto dell’inverno fa capolino all’interno del PalaEden e così grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) potranno provare la pista di pattinaggio più grande della città.

Trenta lunghi minuti il tempo per girare sulla pista di vero ghiaccio (6€ il biglietto) per scattarsi divertenti selfie, conquistare il cuore del proprio amato tenendosi per mano o ancora cimentandosi in piroette olimpioniche. La pista sarà allestita fino al 12 febbraio 2023 e gli orari di apertura e chiusura seguiranno quelli del Parco.

Altra data da dover segnare in calendario è quella del 25 novembre, data che darà ufficialmente il via al periodo di Natale che quest’anno sarà più dolce di sempre: “Sweet Christmas”, firma questo Natale 2022 con un allestimento super goloso. L’Edenlandia si colora di caramelle giganti. La Caffarel e la Lindt, ma anche caramelle gommose e marshmallows, allestiranno per l’occasione delle casette golose che insieme a Varzi una storica cartoleria cittadina) e Poppizziamo (una realtà giovanissima dedicata ai Poppis personalizzati) popoleranno con i loro gadget i viali del parco, tra una giostra ed un’altra.

Tra le anticipazioni del mese di dicembre l’appuntamento con la magia, i laboratori di Natale, il “truccabimbi”, l’animazione, la grande parata, e ancora l’attesissimo arrivo di Babbo Natale giovedì 8 dicembre. Tutte queste attività sono gratuite.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere allo 0815939106 (whatsapp) o seguire le pagine social Fb e ig @edenlandiaofficial

Gli orari del Parco:

lunedì- venerdì 15.30-21.30,

sabato, domenica e festivi 10.00-00.00