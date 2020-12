Natale 2020, parte l’iniziativa “IlluminiAMO Mugnano”

Natale 2020, parte l'8 dicembre l’iniziativa “IlluminiAMO Mugnano”. Il progetto, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Proloco Mugnano, è rivolto a tutti i cittadini a cui viene chiesto di addobbare i propri balconi con le classiche luci natalizie.

“Il 6 gennaio – spiega il presidente della Proloco Ciro Clemente – premieremo la famiglia con il balcone meglio addobbato. Per partecipare al concorso basta postare sulla nostra pagina Fcebook la foto del balcone decorato. La foto che otterrà più like sarà premiata. Il vincitore sarà contattato sempre tramite i social”. Le luci dei balconi si accenderanno, come da tradizione, l'8 dicembre. "Ringrazio la proloco Mugnano per questa bella idea a costo zero – spiega l’assessore al ramo Luisa Zincarelli – Consapevoli che questo sarà un Natale diverso dal solito vogliamo dare un segnale silenzioso, che all’imbrunire ci farà sentire tutti meno lontani. Illuminiamo Mugnano, accendiamo di felicità, di gioia, gli occhi dei nostri bambini per battere questo mostro che ci sta avvelenando la vita. Il virus è un nemico subdolo, ma nessuno ha intenzione di perdere la speranza. Invito a condividere questo appello tra amici e conoscenti e prepariamoci ad illuminare i nostri balconi".

L'iniziativa è quindi un modo di portare luce e colore in tutte le strade della città in un momento storico particolare, segnato dalla grande emergenza sanitaria, economica e sociale. "Ci apprestiamo a vivere uno dei Natali più difficili degli ultimi decenni - sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - Abbiamo accolto con favore la proposta della Proloco soprattutto perché, come Amministrazione, abbiamo deciso di non decorare le strade della nostra città con le classiche luminarie. Quei soldi saranno destinati alle persone che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà a causa della diffusione del Covid-19. Una decisione dovuta per essere loro vicini in modo pratico e concreto. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per aver sostituito tale proposta".