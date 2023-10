Nata per te: Fabio Mollo, Pierluigi Gigante e Luca Trapanese saluteranno il pubblico in 10 sale della Campania

Al via il tour nei cinema della Campania di Nata per te, il nuovo film di Fabio Mollo, in sala dal 5 ottobre, sulla vera storia di Luca Trapanese, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, che per primo in Italia ha adottato una bambina con la sindrome di Down da single e omossessuale. Una storia d’amore, di diritti e di lotta che ha commosso la nazione intera.

Il regista, il protagonista Pierluigi Gigante e Luca Trapanese saluteranno il pubblico in 10 sale a partire da giovedì 5 ottobre con due appuntamenti a Napoli: alle ore 18,30 al Cinema American Hall (Via Tito Angelini, 21) e alle ore 20,30 al Cinema Metropolitan. Alla prima serale del film, si unirà ai saluti Teresa Saponangelo che interpreta l’avvocato di Luca e ad assistere alla proiezione in sala ci saranno anche i ragazzi disabili del Borgo Sociale di A Ruota Libera Onlus che hanno partecipato alle riprese del film.

Sono tre le tappe napoletane di venerdì 6 ottobre a partire dal Cinema La Perla (Via Nuova Agnano, 35) dove il regista, il protagonista e Luca Trapanese incontreranno il pubblico al termine della proiezione (ore 19,20), con introduzione del critico cinematografico Giuseppe Borrone; si prosegue al Cinema The Space (Viale Giochi del Mediterraneo) alle ore 20,30 con un saluto all’inizio dello spettacolo; e si conclude alle ore 22,35 al Cinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio 49/59) al termine della visione in sala, introduce il responsabile del Modernissimo Gerardo De Vivo.

Il tour continua nel weekend e arriva anche a Marcianise (CE), Salerno e Capua (CE). Sabato 7 ottobre al Cinema Uci Cinepolis (Centro Commerciale Campania di Marcianise) alle ore 18,00, e a Salerno, al Cinema The Space (Viale Antonio Bandiera) alle ore 20,00 e al Cinema Teatro Delle Arti (Via Guerino Grimaldi, 7) alle ore 21,00. Due gli appuntamenti di domenica 8 ottobre: alle ore 18,30 al Cinema Acacia di Napoli (Via Raffaele Tarantino, 10) e alle ore 19,50 incontro con il pubblico al termine della proiezione al Cinema Teatro Ricciardi di Capua (Largo Porta Napoli), introduce il Direttore artistico del teatro Francesco Massarelli.

Nel cast del film con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani e conAntonia Truppo, e con la partecipazione speciale di Iaia Forte. Soggetto di Furio Andreotti e Giulia Calenda, e sceneggiatura di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio Mollo.

Il film è prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in collaborazione con Sky, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Sinossi: Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?