Mimmo Borrelli in scena con "Napucalisse"

Per la serata conclusiva de “Il Teatro non si Rassegna”, MIMMO BORRELLI (premio UBU 2019 miglior regia e miglior drammaturgia per LA CUPA) chiuderà il festival in Villa Matarese con “Napucalisse”.



La location aprirà le sue porte dalle ore 20.30 e il pubblico avrà la possibilità di accedere al pianterreno della Villa dove sarà allestita la mostra di costumeria e sartoria teatrale a cura di Sartoria Teatrale Canzanella - Ctn 75 , il più antico e rinomato atelier cine-teatrale della città di Napoli.



NAPUCALISSE

di e con Mimmo Borrelli



musiche dal vivo Antonio Della Ragioneproduzione Associazione culturale Sciaveca

