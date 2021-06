Alla Feltrinelli la 'Napolinegra' di Vincenzo Sbrizzi: storie di migranti e coraggio

Sarà presentato mercoledì 9 giugno alle ore 18:00, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri Napolinegra, del giornalista Vincenzo Sbrizzi, vincitore del Premio Siani 2020. Un libro-reportage (con la prefazione di Isaia Sales - Iod Edizioni), che raccoglie dalla voce dei protagonisti le vicende di 25 donne e uomini che hanno scelto, o sono stati scelti, da Napoli.

Venticinque storie di persone che hanno dovuto affrontare il mare per mettere in salvo la propria vita. Persone rapite e vendute come schiavi nel deserto. Storie vere di migranti, intervistati da Vincenzo Sbrizzi, che in comune hanno il viaggio e la sofferenza, ma anche la voglia di prendersi il futuro che hanno sempre sognato. Come Adam che è partito a 14 anni dal Mali per diplomarsi a 25 anni in Italia o come Justina che si è salvata dalla prostituzione grazie a Chris conosciuto in Libia. Come Paboy che ha rimosso completamente le settimane di tortura in Libia o come Rachelle che lì ha perso l'amore della sua vita. Come Saeid arrivato in Italia in un container o come Fata che ha visto un suo amico scomparire nella sabbia. Come Abrar picchiato a sangue tra le strade di Napoli o come Bechir che ha rischiato di morire per un problema cerebrale in attesa dei documenti. E poi le torture subite da Kebe', da Dimitri, da Abdul o le angherie della burocrazia che i decreti sicurezza hanno alimentato. Venticinque storie di persone che vivono tutti la loro nuova vita a Napoli, città "irregolare" come loro e forse per questo l'unica capace di dargli un po' di accoglienza.

Per la prensentazione, i posti sono limitati nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria. Accesso prioritario a chi acquista il libro alla Feltrinelli di piazza dei Martiri e ritira il pass con la prenotazione del posto (fino a due posti assegnati per ogni libro acquistato).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...