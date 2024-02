Napoli Vinile: la Mostra Mercato del Disco, cd e vinile

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, presso il Parco Edenlandia, in Viale Kennedy 76, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi tre giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La Seconda Edizione di NAPOLIVINILE (promossa da Ernyaldisko e Music Day Roma) sarà aperta al pubblico venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00, presso il Parco Edenlandia.

Durante i giorni della mostra mercato del disco, potrete curiosare tra le diverse proposte di Espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati dagli organizzatori per Voi. I nostri espositori sono specializzati in tutti i generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Tra le rivelazioni di spicco di questa edizione, i coordinatori dell'evento Marco Massari e Francesco Pozone svelano che Il prossimo venerdì 1° marzo alle ore 16:00, NAPOLIVINILE ospiterà Francesco di Bella, fondatore e frontman dei 24 Grana .

Il cantautore, sarà disponibile presso lo stand dell’etichetta discografica “La Canzonetta” per incontrare il pubblico e autografare le copie di "Ballads Cafè", recentemente ristampato in vinile in una tiratura limitata e numerata.

L’ingresso è gratuito, non è necessaria la prenotazione.