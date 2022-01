"Napoli templare, Napoli aragonese": tour in bici con i Cicloverdi

Il 9 gennaio, tour con i Cicloverdi Fiab Napoli alla ricerca in bici della storia e tracce della storia a molti dimenticata .

L'incontro avverrà alle ore nove in corrispondenza della uscita rione alto della metro linea 1 direzione via antonino d'antona (sede stradale via Antonino d'Antona).

Il tour parte alla scoperta di via Domenico Fontana, poi delle due porte dell'Arenella svelando i segreti di una cappella templare, sarcofagi gotici emblematici e i presunti resti della Accademia dei Segreti di Giambattista della Porta, definito Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium .

Ancora tappa all'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario napoletano, immenso carcere ricavato dentro le mura di un monastero del Seicento.

Il viaggio nella storia prosegue lungo via Francesco Saverio Correra (Cavone), zona anticamente ricca di boschi e popolata da tanti conigli tanto che il re Alfonso d'Aragona vi costruì una villa reale denominata "la Conigliera". Si visiteranno le testimonianze ancora presenti che resistono ancora all'incuria dell'uomo e del tempo .

Ritornando ai templari, si potrà visitare l'ultima chiesa normanna e il relativo ospedale dove venivano curati i soldati feriti nella Terrasanta .

Il viaggo nel tempo e nella nostra bellissima città è solo in discesa e si conclude dopo massimo otto chilometri .

In particolare il percorso :

https://goo.gl/maps/Jd2mfxG85noSZMBM9

Necessario ed obbligatorio per il massimo divertimento di tutti venire con un certo senso di responsabilità ovvero distanziamento, mascherine e green pass.

In caso di pioggia e su votazione dei partecipanti sarò presente a piedi per rifare senza bici ma con ombrello kway scarpe comode lo stesso percorso