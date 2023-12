"Napoli Svelata": percorso fotografico di Mario Zifarelli

Si chiama "Napoli Svelata - Tra sacralità ed esoterismo" il percorso fotografico di Mario Zifarelli in esposizione fino a febbraio presso la So Art Gallery a Palazzo Ina in piazza Carità 32 a Napoli. L'art directory della mostra è Manuel Cordas.

Mario Zifarelli nasce a Napoli nel 1969. Nel suo cammino di fotoreporter professionista riesce a realizzare immagini insolite mettendo in risalto il percorso esoterico di una Napoli inedita e occulta. L’obiettivo della mostra è quello di incuriosire l’osservatore, lasciandolo libero di interpretare una delle sue tre anime: pagana, cristiana o massonica.

L'ingresso alla mostra è libero, dal lunedì alla domenica dalle 11.00 alle 17.30 (esclusi i giorni festivi).