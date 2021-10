La Napoli Sotterranea nella notte di Halloween

Adulti € 16 (€ 7 in prevendita + € 9 in loco), Bambini 7-12 anni € 8 (€ 3 in prevendita + € 5 in loco), Bambini 0-6 anni ingresso gratuito

Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, l’Associazione Vivere Napoli organizza un'esclusiva visita guidata nella notte di Halloween alla scoperta della Napoli Sotterranea, con il tour sotterraneo più affascinante di Napoli.

Nel cuore pulsante di Napoli, di fronte Palazzo Reale e piazza del Plebiscito, a pochi passi dalla Galleria Umberto I, dal Teatro San Carlo e dal Maschio Angioino prende il via questo percorso, realizzato in collaborazione con LAES Napoli, che si propone di valorizzare e di divulgare la conoscenza del sottosuolo napoletano, che rappresenta uno straordinario patrimonio storico e culturale.

La Napoli sotterranea

Il termine Napoli sotterranea sta ad indicare il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera e propria città che ricalca, in negativo, la città di superficie. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state usate, nel corso dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito all’estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

La visita guidata è adatta a tutti ed è particolarmente gradita ai bambini. E’ un vero e proprio viaggio nel tempo di 2400 anni che ha inizio da uno dei vicoli dei quartieri spagnoli, nei pressi di piazza del Plebiscito, e termina in via Chiaia a pochi passi dal punto di ritrovo di piazza Trieste e Trento.

Dettagli dell’evento:

Quando: Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 Novembre 2021

Dove: LAES Napoli Sotteranea, Vico S. Anna di Palazzo, 52 – Napoli

Due turni: ore 20:00

Durata: 1 ora e 30 minuti

Costo: Costo Adulti € 16 (€ 7 in prevendita + € 9 in loco), Bambini 7-12 anni € 8 (€ 3 in prevendita + € 5 in loco), Bambini 0-6 anni ingresso gratuito

NB: GREEN PASS OBBLIGATORIO

In linea con l’attuale ordinanza in atto i gruppi guida saranno limitati.

Informazioni aggiuntive

Garage a pagamento: Garage Nardones

La partecipazione è consentita solo acquistando il biglietto prima in prevendita on line su viverenapoli.com

La prevendita è parziale, € 7 in prevendita online + € 9 in loco all’ingresso

Arriva al punto di incontro in Vico S. Anna di Palazzo, 52 15 min prima del turno prescelto

Troverai al punto di incontro le guide di Vivere Napoli

Presenta la ricevuta di pagamento (anche digitale) al referente che avrà la lista dei prenotati con il tuo nome (nome prenotazione)

Paga la differenza di € 9 in loco

Formato il gruppo si parte per il tour

