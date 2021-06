Napoli - Salerno coast to coast con i Cicloverdi Fiab Napoli

Guida: Antonio Daniele cell: 3337188318

La Cicloescursione è riservata ai soci FIAB Napoli Cicloverdi e FIAB (sarà possibile iscriversi anche in giornata)

Obbligatorio comunicare entro le 20,00 di venerdì 11 giugno la propria partecipazione alla guida via sms o whatsap per ogni esigenza di comunicazione (il partecipa su FB non vale)

molto impegnativo **** (km 98,00 - dislivello totale circa 1300 metri) - Percorso di circa 98 chilometri al LINK

https://www.openrunner.com/r/10769665

(Per coloro che non vogliono fare l'intero percorso è possibile "saltare" i paesi vesuviani prendendo la Circumvesuviana a Napoli per Castellammare di Stabia e riducendo il percorso di circa 30 chilometri (tenere presente che il trasporto bici non è ufficialmente consentito ma è tollerato a discrezione del capotreno): importante: non accedere in massa tutti insieme ma alla spicciolata distribuendosi tra più carrozze)

Appuntamento 1 per coloro partono in bici da Napoli: ore 7,15 in piazza Garibaldi davanti Hotel Terminus - Partenza 1 da Napoli in bici: ore 7,30 precise

Appuntamento 2: Castellammare di Stabia ore 9,45 nel piazzale stazione Circumvesuviana - Partenza 2 tutti in bici: ore 10,00

: Via Galileo Ferraris, Via Repubbliche Marinare, S. Giorgio, Portici, Ercolano, Torre Del Greco, Torre Annunziata, chilometro 30 Castellammare di Stabia (sosta), Vico Equense, Meta di Sorrento, Colli Delle Fontanelle, Positano, Praiano, Conca Dei Marini, Amalfi (sosta), Atrani, Minori, Maiori, Erchie, Cetara, Vietri Sul Mare (sosta), Salerno

Ritorno: con treni Trenitalia Regionali da Salerno per Napoli Centrale, gli orari utili sono:

Regionale n. partenza SA h

4296 14:01

22138 14.16

5226 15.01

5592 16.01

5580 17:01

22140 18:01

5582 18:31

22144 19:03

5228 19:20

94816 19:31

costo biglietto Trenitalia € 4,70 acquistabile in stazione e anche online (la bicicletta sui treni regionali abilitati al trasporto di bici al seguito non paga il sabato e nei giorni festivi per trasporti che avvengono all'interno della regione Campania)

Avvertenze importanti da osservare scrupolosamente!:

bici in ordine con luci anteriori e posteriori ben funzionanti,

camera d'aria di scorta,

attrezzatura per riparare camere d'aria ed estrarre copertoni,

pompa,

casco obbligatorio;

colazione al sacco (possibilità di accedere a bar e rosticcerie),

k-way,

osservare le regole del Codice della strada ed essere prudenti;

osservare le norme anti Covid 19 Mostra meno

