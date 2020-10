"Napoli Ricolorata - Dalla Grecia a Capo Verde": speciale tour a scopo benefico

In occasione della raccolta fondi organizzata per aiutare la comunità di Espargos nell'isola di Sal a Capo Verde, l'associazione Napoli In-Canto presenta, sabato 14 novembre, un nuovo tour del centro antico di Napoli tutto da scoprire e ascoltare, dai mille colori e dalle mille lingue con un attenzione e una vicinanza particolare a Capo Verde alle sue sonorità e alla sua comunità.

Napoli tour in-canto è una associazione culturale che ha come obiettivo quello di far conoscere la città di Partenope attraverso la musica e il canto.

"Con che musiche si può raccontare il centro storico della città tra le più stratificate e con più dominazione d'Italia?

Il nostro stesso dialetto, patrimonio dell'umanità e la nostra stessa musica ha subito tante influenze.

A Napoli nei secoli - spiega l'associazione -sono passati dai greci, agli spagnoli, dai francesi ai turchi, e quali sono i nuovi abitanti del centro storico?

Partiremo dalla splendida Chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli per raccontare tutte le dominazioni e le stratificazioni della città, e ogni tappa avrà un omaggio in canto, scoprirete musiche e canti di tante culture e in tante lingue".

Il tour terminerà alla stazione di Montesanto dove è prevista una piccola degustazione.

DETTAGLI

Partenza alle 16.00 dalla chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli

Prezzo Adulti €18,00, Tesserati 15,00€

GRATIS bambini e persone con disabilità

Comprensivo del tour guidato da una guida abilitata, tessera associativa, performance musicale site specific dal vivo e piccola degustazione.

Durata 2 ore

L'intero incasso sarà devoluto alla raccolta fondi: Capo Verde nel cuore, uniti contro la povertà.

Importante la puntualità.

L'associazione garantisce misurazione della temperatura e disinfettante per le mani a tutti i partecipanti e garantiamo la distanza di sicurezza essendo il numero di partecipanti limitato.

E' richiesto l'uso della mascherina, carta di identità e numero di telefono per normativa anti Covid-19,

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

napolitourincanto@gmail.com

Mariangela 3204857038

Il link alla raccolta fondi https://www.gofundme.com/f/ridiamo-sorriso-agli-abitanti-di-espargos?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd%20share-sheet&fbclid=IwAR03_OLloU_RjJO29PehIymugmHkytpRh-7ozurPW77SduBuUTlWTGBWtKg