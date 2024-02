Napoli Print&Cut: torna l'evento dedicato alla stampa e al taglio

Napoli Print&Cut è ormai una certezza per gli operatori della stampa e del taglio provenienti da tutta la regione Campania e dai territori limitrofi. Quest’anno la gestione è affidata completamente ad iLike Communication, società che dalla prima edizione si è occupata della comunicazione dell’evento, che ha coinvolto i maggiori brand del settore che esporranno i propri macchinari e prodotti presso l’Hotel Gli Dei a Pozzuoli.

L’edizione del 2024 di Napoli Print and Cut vedrà protagonisti il gruppo storico degli espositori capitanati da Giorgio De Riso amministratore di Smollder che esporrà i prodotti Konica Minolta, Mutoh, Prima e Morgana, Adolfo Prota con la Worklinestore leader nel settore delle macchine laser, Antonio Calafiore che rappresenterà Mimaki, Xerox e DF, Marco D’Orta e Ferdinando Lonz con Brother, DTF, Ricoma e Focus.

La manifestazione si svolgerà il 29 febbraio, 1 e 2 marzo e vedrà in campo tutti gli operatori del settore che hanno sostenuto questo evento dall’inizio ed è aperto a tutti gli addetti della stampa, taglio e arti grafiche.

Da sei edizioni tutti gli espositori del Napoli Print&Cut propongono le novità del settore e illustrano tutte le caratteristiche utili affinché, chi decide di investire, venga informato e assistito nel proprio lavoro.

Il mondo delle arti grafiche è in continua evoluzione e Napoli Print&Cut rappresenta un’opportunità gratuita e a km zero per tutti i titolari di tipografica e più in generale stampatori.

La sesta edizione è un open day dedicato all’approfondimento per agli addetti ai lavori e la possibilità di provare con mano le novità del settore. Le dimensioni dell’area espositiva e l’unicità dei prodotti presenti permetteranno a tutti i visitatori di avere del tempo dedicato ad ogni utente presente.

I numeri della manifestazione e il successo ottenuto in questi anni, sono stati fondamentali per arrivare ad oggi. Ci sarà spazio limitato anche per le scolaresche del settore stampa ed arti grafiche.

L’obiettivo di iLike Communication, società di comunicazione napoletana di Giuseppe Accardo che ha sviluppato Napoli Print&Cut sui social e nelle campagne ADV, è quello di raggiungere il maggior numero di utenti del settore pronti ad abbracciare le novità tecnologiche.

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Gli Dei, in via Coste D’Agnano n° 21, Pozzuoli (Na).

L’ingresso alla fiera è gratuito così come il parcheggio, basta richiedere l’invito al numero 392 288 3152, alla mail info@napoliprintandcut.it o direttamente sul sito www.napoliprint&cut.it.