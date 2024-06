Torna il Napoli Pride, la marcia arcobaleno per i diritti

Dopo una settimana di eventi culturali, politici e artistici nel segno dell’inclusione e della condivisione al Real Albergo dei Poveri per la seconda edizione del Pride Park - che si concluderà venerdì 28 giugno alla presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte con il sindaco Gaetano Manfredi - sabato 29 giugno, torna il Napoli Pride.

Appuntamento in piazza Municipio alle ore 16 per la marcia arcobaleno per i diritti che attraverserà via Toledo fino ad arrivare in piazza Dante. L’edizione di quest’anno del Pride ha come tema “Fa’ pace con i diritti”.

Il Comitato organizzatore del Napoli Pride 2024 è costituito da: Coordinamento Campania Rainbow (CCR), Antinoo Arcigay Napoli (che festeggia il 40esimo della fondazione), ALFI Le Maree, Associazione Trans Napoli (ATN) e Pride Vesuvio Rainbow (PVR). Il Napoli Pride è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Napoli, con il supporto di Famiglie Arcobaleno, AGEDO, Pochos Napoli e da diversi anni riceve il riconoscimento del Patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e di diversi Consolati, come quello francese e statunitense. Il Napoli Pride è sostenuto, patrocinato, sponsorizzato da tutti quei soggetti e quelle realtà, pubbliche o private, che aderiscono pienamente a questa piattaforma politica e programmatica.

“Il Pride - ha affermato il sindaco Manfredi alla presentazione della manifestazione - è un’occasione molto bella per parlare di diritti. I tanti momenti di confronto e di socialità di questa settimana rappresentano il modo migliore per farlo perché il tema dei diritti dev’essere alimentato dalla consapevolezza e dalla partecipazione. Napoli è stata sempre una città inclusiva e si pone, ancora una volta, come punto di riferimento nel dibattito su questioni importanti per le nostre comunità”.

“Questa è l’iniziativa più significativa di tutto l’anno - ha sottolineato l’assessora Ferrante -. Nei giorni del Pride Park si toccano temi fondamentali come quelli dei diritti civili e della loro tutela, argomenti che da tempo non rappresentano il fulcro del dibattito della politica. Il Comune di Napoli, al contrario, è in prima linea ed è felice di potere condividere con tutte le associazioni questi momenti che sono importantissimi per la coscienza civile. Invito chiunque a venire al Pride Park e a partecipare al corteo perché tutti insieme dobbiamo combattere per la tutela dei diritti”.

“In un’era complicata come quella che stiamo vivendo, confermare la forza di questa iniziativa non era per nulla scontato - ha commentato Antonello Sannino, del comitato Napoli Pride -. Napoli è una città che resiste: lo ha nel suo Dna, nei suoi pensatori e nel suo Pride. Mentre altrove viene negato pure il patrocinio, qui tutte le istituzioni sono al fianco del Pride: la Regione Campania, la Città Metropolitana e il Comune. Da Napoli ricostruiamo un’alternativa per il Paese. Lo faremo anche con i fatti, con l’iniziativa di venerdì con il sindaco, Elly Schlein e Giuseppe Conte”.

Madrina del Napoli Pride 2024 sarà Malika Ayane. “Sono profondamente orgogliosa di partecipare al Napoli Pride – ha dichiarato la cantautrice – in un momento in cui, uno dei luoghi ai quali sono più affezionata e che amo da tempo, è finalmente al centro del mondo grazie alla sua bellezza ed energia. Negli ultimi anni molte cose sono cambiate in meglio per rendere l’Italia un paese più inclusivo. Il cambiamento però è un percorso lungo, che passa soprattutto attraverso l’impegno quotidiano e che nella parata trova la sua celebrazione. Come al solito, quello che si vede, la festa, è solo l’apice del lavoro di tanti che fanno il possibile per rendere il presente il migliore possibile. Fiera di poterne essere parte".