Presentato il Napoli Pride: ci sarà anche dibattito Conte-Schlein

Si svolgerà sabato 29 giugno l’edizione 2024 del Napoli Pride. L’appuntamento è alle ore 16.00 in piazza Municipio. Da qui partirà il corteo che dopo tanti anni tornerà ad attraversare via Toledo per arrivare infine a piazza Dante In piazza Dante si terranno gli interventi politici e lo “Star Show” la direzione artistica di Diego Di Flora. La madrina di questa edizione è la cantante Malika Ayane.Lo slogan di quest’anno è “Fa’ pace con i diritti” con riferimento ai conflitti sempre più devastanti e sempre più vicini che minacciano tutti ed in particolare tutte le soggettività più fragili, come le persone LGBTQIA+, per il non pieno riconoscimento di molti diritti.

La parata conclusiva sarà preceduta da una settimana di iniziative e di eventi per la seconda edizione napoletana del Pride Park: il “villaggio dei diritti”, uno spazio aperto in città per incontri, confronti, convegni, dibattiti, mostre, spettacoli sui temi che trovano piena cittadinanza nel Napoli Pride che ospiterà l’ultimo giorno un importantissimo confronto con Elly Schlein e Giuseppe Conte insieme con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e al comitato Napoli Pride.

Il Comitato organizzatore del Napoli Pride 2024 è costituito da: Coordinamento Campania Rainbow (CCR), Antinoo Arcigay Napoli (che festeggia il 40esimo della fondazione), ALFI Le Maree, Associazione Trans Napoli (ATN) e Pride Vesuvio Rainbow (PVR). Il Napoli Pride è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Napoli, con il supporto di Famiglie Arcobaleno, AGEDO, Pochos Napoli, I Ken e da diversi anni riceve il riconoscimento del Patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Consolato USA. Il Napoli Pride è sostenuto, patrocinato, sponsorizzato da tutti quei soggetti e quelle realtà, pubbliche o private, che aderiscono pienamente a questa piattaforma politica e programmatica.