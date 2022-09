eventi in tutte le Municipalità

Dalle ore 11 il sindaco Manfredi sarà alla Rotonda Diaz per partecipare ad entrambe le iniziative insieme all'assessore all’Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e all'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

Inoltre, sempre domenica dalle 8 alle 13, alla Rotonda Diaz è in programma anche la pulizia di arenili e fondali ad opera dei volontari 'Angeli del Mare'. Si terranno attività di raccolta subacquea e sulla spiaggia accompagnate da campagne informative e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente.

Domenica, in tutte le Municipalità, 34 associazioni saranno impegnate in 15 aree diverse con azioni di sensibilizzazione ambientale e cura del verde, grazie alla partecipazione di volontari e cittadini (qui la mappa con tutte le aree www.comune.napoli.it/ napolipernapoli ).

Parte domenica 18 settembre la prima edizione dell'iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale “Napoli per Napoli”. Una serie di giornate dedicate alla cura del verde urbano volute dal Sindaco Gaetano Manfredi e promosse dall’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, con l’Assessore all’Ambiente e al Mare, Paolo Mancuso, in collaborazione con ASIA, le Municipalità e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

Napoli per Napoli, al via le giornate per la pulizia delle piazze e del mare