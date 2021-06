Apre a Napoli un nuovo supermercato in Via Arenaccia

Prezzo non disponibile

Apre il 10 giugno a Napoli in Via Arenaccia 64-68 /Via Acquaviva 7 (ingresso con ampio parcheggio) un nuovo punto vendita all'avanguardia, promotore di un rinnovato look&feel ed un eccezionale assortimento che enfatizza soprattutto i prodotti del territorio e le nuove linee a marchio della nuova insegna.

Il Gruppo Baiano opera sul territorio Napoletano da circa 30 anni e vanta una rete di 16 supermercati dislocati tra centro di Napoli e provincia. La struttura dei supermercati completamente rinnovata per organizzazione, non perde però i valori dell'impresa familiare da cui nasce.

È infatti in corso un ambizioso progetto di sviluppo del marchio COOP – Alleanza 3.0 con cui la Baiano group srl ha sottoscritto – per tramite una new.co appositamente costituita con altri soci -un contratto di master franchising che prevede, oltre al cambio delle insegne dei supermercati della propria rete, lo sviluppo del marchio COOP su tutto il territorio regionale Campano.

L'idea alla base del rinnovamento non è solo quella di adottare la politica commerciale del marchio COOP ma anche le molteplici iniziative sociali promosse dallo storico marchio rivolte all’ambiente, Alimentazione e salute, Solidarietà etc.etc.

