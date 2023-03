Napoli Nascosta: tour esoterico nel centro antico con visita alla Chiesa dei Santi Severino e Sossio

L'associazione De Rebus Neapolis propone il tour Napoli nascosta: da nascosto, celato alla vista. Celati alla vista i piccoli ed importanti messaggi occulti che si sottraggono allo sguardo dei tanti turisti per fare capolino, solo dinanzi a chi ha "occhi per vedere" così come gli spazi arcani all'interno di antichi templi consacrati.

La passeggiata narrata partirà dal centro antico per scoprire per quale ragione, una vetusta chiesetta nasconde ancora in sé numerosi teschi che recano tracce di fori di proiettile. Scopriremo un antico codice e ci domanderemo quale messaggio criptato vuol comunicarci un'allegoria fluviale che segue col suo sguardo centenario i nostri passi su via San Sebastiano. Ci inoltreremo poi lungo il decumano maggiore dove avremo modo di visitare un vero e proprio libro di pietra nelle cui pagine è nascosta la numerologia direttamente discendente dalla cabala esoterica alla quale attinse anche il principe Raimondo di Sangro per i suoi Arcana arcanorum.

Raggiungeremo il cuore pulsante dell'antica Agorà e troveremo le prove testimoniali degli antichi culti eleusini scoprendo in che modo venivano praticati e quanto fossero profondamente radicati nella Napoli ellenistica. Visiteremo la basilica di San Lorenzo Maggiore per conoscere la strana storia di una lapide sepolcrale e ci troveremo spiazzati dinanzi ad un messaggio inciso sulla pietra che è ancora oggi un rebus da decodificare.

Tappa finale e più emozionante dell'intero percorso sarà la chiesa dei Santi Severino e Sossio, ne visiteremo l'interno immergendoci in un suggestione profonda nella quale troveranno spazio numerose storie, alcune delle quali intense e drammatiche e ci accorgeremo, anche in questo caso che Napoli, come la luna, possiede un'altra faccia oscura, quasi impenetrabile, nascosta.

