Napoli "Mon Amour": 2 visite guidate per scoprire la città

1° VISITA GUIDATA



Sabato ​19 giugno 2021, ​h 16.00

Funiculì, ​F​uniculà​ - Napoli sottosopra

Evento a numero chiuso (15 pax) con prenotazione obbligatoria



ITINERARIO:

Stazione Toledo; Mercato Pignasecca situato nei quartieri Spagnoli​; ​Funicolare​ per S. Martino; ​Certosa di S. Martino; Castel Sant' Elmo​; ​Pedamentina​; Spaccanapoli.



DESCRIZIONE

Il nostro itinerario parte dalla stazione della metropolitana "Toledo", progettata dall'architetto spagnolo Óscar Tusquets e inaugurata nel 2012. Vincitrice di numerosi premi d'architettura, è stata definita a ragione dal quotidiano inglese The Daily Telegraph la stazione della metropolitana più bella d'Europa e del mondo.

Proseguiamo in direzione del mercato della ​"​Pignasecca​"​, il più antico e pittoresco di Napoli, situato nella vibrante zona dei Quartieri Spagnoli e dove è possibile godere di uno spaccato molto suggestivo e folkloristico della città partenopea laddove ad esposizioni di pesce, frutta, verdura, fritture e dolci tipici da consumare in strada si affiancano bancarelle di ogni genere, con capi d'abbigliamento, accessori e altri oggetti, con prezzi molto accessibili.

Giunti alla stazione di Montesanto saliremo a bordo della funicolare in direzione della Certosa di San Martino, situata sulla collina del Vomero, accanto al castel Sant' Elmo. Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca napoletana. Terminata la visita della certosa scivoliamo lungo​ uno dei più antichi ​ed affascinanti ​percorsi urbani pedonali della città​ ​la Pedamentina di San Martino​, ​su cui affacciano meravigliose ville circondate da verdi giardini, e ​​dove il silenzio è rotto solo dal rumore dei passi​ e dallo stupore di chi ammira i meravigliosi scorci panoramici sul Golfo dominato dal Vesuvio. Nata come arteria per favorire il trasporto dei materiali necessari alla costruzione della Certosa di San Martino, la strada venne utilizzata anticamente come avamposto di difesa di Castel Sant’Elmo. La struttura si è evoluta nei secoli fino a essere ricoperta di scale e ad assumere l'aspetto odierno.​ ​Qui soggiornò Baudelaire e qui Marguerite Yourcenar ha ambientato “Anna soror”, uno dei tre racconti che compongono “Come l'acqua che scorre”, scritto nel 1982. Nella parte finale la ​P​edamentina sfocia verso Spaccanapoli, decumano della città antica che la divide per l'appunto a metà.



INFO

-Quando: Sabato ​19 giugno 2021, ​h 16.00

-Durata​: 4 ore circa, compresa sosta.​

Al termine del tour, per chi lo vorrà sarà possibile unirsi a noi per cenare in un locale tipico "O' Munaciello" in piazza del Gesù, dove sarà possibile ordinare alla carta, oppure scegliere fra le proposte menù fisso (menù pizza; menù di terra; menù di mare).​



-La visita sarà condotta da: Daniela Tedesco, storica dell'arte e Guida Turistica Abilitata della Regione Campania.

-Disposizioni emergenza Covid: Ciascuno dovrà essere munito di mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro.

-Accoglienza e registrazioni: Sabato 19/06/21, h 15.40 presso l'uscita della metropolitana Toledo, sotto la statua in bronzo del Cavaliere di Toledo.

La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili inviare un messaggio (sms o whatsapp) al 3383435907.



2° VISITA GUIDATA



Domenica 20 giugno 2021, h 10.30

Il Cristo Velato, il monastero di S. Chiara e i segreti del centro storico di Napoli.

Evento a numero chiuso (15 pax) con prenotazione obbligatoria



​ITINERARIO:

Monastero ​e chiesa ​di Santa Chiara; Chiesa del Gesù; chiesa di San Domenico; Cappella Sansevero e il Cristo Velato; San Gregorio Armeno.



DESCRIZIONE:

Il nostro itinerario parte dal complesso monastico di Santa Chiara, spettacolare architettura gotico-angioina, edificato tra il 1310 e il 1328 per volere di Roberto d'Angiò e sua moglie Sancia di Maiorca, ristrutturato in stile ispano-barocco nel 1700.

Proseguiamo con la visita della chiesa del Gesù Nuovo, singolare esempio di dimora nobiliare di epoca rinascimentale (palazzo Sanseverino), trasformato in edificio ecclesiastico, dopo essere stato confiscato nel 1547 da Pedro di Toledo e donato alla Compagnia di Gesù. L’interno in stile barocco risulta maestoso e vivace. Durante la seconda guerra mondiale una bomba cadde sul soffitto della navata centrale rimanendo miracolosamente inesplosa. Oggi la bomba è esposta all'interno della chiesa.

Usciti dalla chiesa ci dirigiamo verso Piazza S. Domenico Maggiore che incanta per il suo essere un “luogo fuori dal tempo” in cui tutto ciò che è moderno appare fuori posto. I sovrani aragonesi resero questo semplice slargo il luogo favorito dalla nobiltà, che vi edificarono i propri palazzi, un salotto mondano sotto al cielo di Napoli, crocevia di potenti e sudditi. A destra del monumentale obelisco posto al centro della piazza, spicca il palazzo Casacalenda dove vi è la sede della famosa pasticceria Scaturchio, una delle più rinomate della città, e dove sarà possibile fare una sosta prima di visitare la chiesa madre dei domenicani, voluta da Carlo II d'Angiò ed eretta tra il 1283 e il 1324.

Highlight del nostro itinerario sarà la visita alla cappella Sansevero, dove potremo ammirare il Cristo velato, scolpito a grandezza naturale da Giuseppe Sanmartino nel 1753. La cappella, unica al mondo, si deve alla poliedrica personalità del suo geniale ideatore: Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero, la cui fama di alchimista e mago, si lega ad una serie di leggende nere che lo accusano di aver fatto uccidere due suoi servi per creare le macchine anatomiche qui esposte, o che il sudario del Cristo velato sia frutto di un processo alchemico di “marmorizzazione” compiuto dallo stesso principe. La visita ci darà modo di scoprire se tali leggende siano attendibili o meno.

Il nostro itinerario si concluderà con una passeggiata fra le più famose vie del centro storico di Napoli, come via di San Gregorio Armeno, famosa per i presepi.



INFO

-Quando: Domenica ​20 giugno 2021, ​h 10.30

-Durata: 4 ore circa compresa sosta.

*Al termine del tour sarà possibile pranzare degustando il celebrato cibo di strada (street food) della tradizione partenopea, oppure sedersi in uno dei tanti locali tipici presenti nel centro storico di Napoli.

-Accoglienza e registrazioni: Domenica 20/06/21, h 10.15 in piazza del Gesù, davanti ingresso della chiesa del Gesù.

-La visita sarà condotta da: Daniela Tedesco, storica dell'arte e Guida Turistica Abilitata della Regione Campania.

-Disposizioni emergenza Covid: Ciascuno dovrà essere munito di mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro.

La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili inviare un messaggio (sms o whatsapp) al 3383435907.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla “singola” visita guidata comprensivo di auricolare:

€ 20 nuovi iscritti.

€ 18 soci Roma e Lazio x te, docenti, studenti universitari; giornalisti; dipendenti Beni Culturali; ICOM, ICCROM, guide, interpreti e accompagnatori turistici.

€ 16 portatori di handicap e loro accompagnatori; under 25 anni.

€ 14 (11-18 anni).

€ 12 (6-10 anni).

Gratis (0-5 anni)



Sconto: € 2 a chi partecipa ad entrambe le visite.



+ per il 1° Itinerario:

Biglietto d'ingresso e diritti di prenotazione per la Certosa di S. Martino

€ 6 ingresso ordinario.

€ 2 (18-25 anni).

Gratis (0-17 anni); portatori di handicap e loro accompagnatori; docenti, studenti universitari; giornalisti; dipendenti Beni Culturali; ICOM, ICCROM: guide e interpreti turistici.

Il sito rientra nel circuito Campania Artecard​.​



+ per il 1° itinerario:

€ 1,60 Biglietto integrato metro/funicolare che ci darà modo anche di visitare la bellissima stazione di Toledo.



+ per il 2° Itinerario:

Biglietto d'ingresso e diritti di prenotazione alla Cappella di Sansevero e Cristo Velato

-Biglietto ordinario: € 8,00 + € 2,00 diritti di prenotazione

-Soci FAI: € 6,00 + € 2,00 diritti di prenotazione

-Biglietto ridotto (ragazzi da 10 a 25 anni): € 5,00 + € 2,00 diritti di prenotazione

-Disabile con accompagnatore (due biglietti): € 5,00 + € 2,00 diritti di prenotazione

-Bambini fino a 9 anni: € 0,00 + € 1,00 diritti di prenotazione



Importante:

Per partecipare a queste visite è necessario il pre-pagamento per garantire l'acquisto dei biglietti d'ingresso ai siti elencati, che a causa dei contingentamenti tendono ad esaurirsi rapidamente.

*Vi indicheremo tramite email i dati per effettuare il pagamento tramite: bonifico bancario, o versando contanti sulla nostra Postpay.

*La prenotazione si intenderà confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay.

*E' necessario comunicare nome e cognome di tutti i partecipanti, ed età dei bambini al momento della prenotazione, perché i biglietti dei siti visitati sono nominativi.

*I Musei non effettuano rimborsi, ma consentono di cedere il proprio biglietto a terzi comunicando la sostituzione dei nominativi entro le 24 ore che precedono il turno di visita.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



PRENOTAZIONI

Le visite vanno prenotate e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti inviare un messaggio (sms o whatsapp) al 3383435907

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

​La prenotazione si intende confermata alla ricezione del pagamento via bonifico bancario o via Postpay. In caso siate interessati invieremo le coordinate per la conferma della prenotazione, le prenotazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Gallery



