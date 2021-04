Napoli Metro Art Tour Virtuale

Un video tour con commento in diretta da parte di un'insolita guida per scoprire le stazioni della metro ritenuta la più bella del mondo.

Le stazioni, infatti, sono state realizzate da architetti di fama internazionale e negli spazi interni ed esterni sono esposte circa 200 opere di 100 tra i più prestigiosi autori contemporanei, costituendo uno degli esempi più interessanti di museo decentrato e distribuito sull’intera area urbana. Un museo che non è spazio chiuso, luogo di concentrazione delle opere d’arte, ma percorso espositivo aperto che ben si presta a tale modalità di visita guidata da remoto.



Verranno visitate virtualmente alcune delle stazioni dell'arte tra cui Garibaldi, uscita dalla matita dell'architetto francese Dominique Perrault, la cui parte esterna del complesso ferroviario occupa la sezione meridionale della piazza ed è occupata dal grande pergolato metallico in teflon forato, il cui scopo è quello di fornire ombra alla sottostante piazza ipogea in cui c'è una vera e propria galleria commerciale.



La stazione di Università, progettata dagli architetti Karim Rashid e Alessandro Mendini, eclettica e piena di colori, è stata concepita per simboleggiare l'era digitale e l'informazione. Ha affermato infatti Rashid che lui immaginò degli spazi «che incarnassero i saperi e i linguaggi della nuova era digitale, che trasmettessero le idee di comunicazione simultanea, d'innovazione e di mobilità proprie dell'attuale Terza Rivoluzione Tecnologica». Infatti, accanto alle scalinate che conducono allo scalo, sono state poste delle mattonelle di ceramica sulle quali è possibile trovare numerosissime parole coniate a partire dagli anni sessanta, come «network», «operativo», «portatile», «database», «interfaccia» o «software».



Delle altre non sveliamo nulla per lasciare spazio alla curiosità!



