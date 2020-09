Napoli InCanta: al Troisi canzoni, musiche e poesie per un viaggio nell'Anima Napoletana

Il 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Troisi appuntamento con Napoli InCanta.

Un viaggio meraviglioso nella più profonda Anima Napoletana, con le sue canzoni, musiche e poesie, a partire dal 1928 ai giorni d’oggi. Uno spettacolo pensato per entrare nel cuore di tutte le età, per far capire e conoscere 92 anni di Storia della Musica Classica Napoletana e non solo, raccontando di Totò, Massimo Troisi, Nino Taranto, Eduardo De Filippo, Pino Daniele, Carosone, Massimo Ranieri e tantissimi altri grandi Artisti ed Autori.

Musicisti, ballerine, cambi scena ricchi di colori, quadri e video che emozioneranno il pubblico, ma non mancheranno anche i tanti momenti di sfrenato divertimento e coinvolgimento. Il tutto coadiuvato dalla bellissima voce di Mario Conte di Real Time e la sua verve, un’ artista importante ed apprezzato da tutta Italia

Lo spettacolo, prodotto da MIA event, andrà in scena nel pieno rispetto delle regole anticontagio.

Prezzi:

Platea Numerata: €20 - Ridotto per Cral/Associazioni e Gruppi €16

Galleria Numerata: €15 – Ridotto per Cral/Associazioni e Gruppi €12

Per info e biglietti : 371.35.77.350