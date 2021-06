"Napoli in varietà" a Castel dell'Ovo

Riprendono le attività del Teatro Lazzari Felici all’aperto grazie all’APS Insolitaguida Napoli, da sempre impegnata nella promozione del territorio e della cultura napoletana, con un evento imperdibile: venerdì 2 luglio ore 20:00 nella panoramica terrazza di Castel dell’Ovo andrà in scena lo spettacolo Napoli in varietà a cura di Diego Sanchez.

Una singolare performance che si articola fra musica ed esilaranti monologhi. Uno spettacolo originale, a metà strada tra il teatro, la musica ed il cabaret. Caratteristica peculiare l'interazione con il pubblico, che non rimane passivo spettatore, bensì attivo interprete, cosicché lo spettacolo si sviluppa agile e godibile, per un pubblico in vena di divertirsi. Spumeggianti Macchiette, esilaranti sketch rendono il tutto un vero e proprio varietà.

Location dell'evento speciale la terrazza panoramica di Castel dell’Ovo, da dove è possibile ammirare l’intero golfo di Napoli in tutta la sua bellezza.

Per prendere parte all'evento, contributo di partecipazione € 12, organizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici, è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3389652288, oppure tramite i siti web www.insolitaguida.it o www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...