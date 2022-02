San Valentino con Napoli in Musica: tour e canzoni d'amore

In occasione di SAN VALENTINO, Heart of the City, in collaborazione con l'Associazione ARTIGIANI E COMMERCIANTI DI VIA TRIBUNALI, ha organizzato un tour speciale nel centro storico dedicato alle storie d'amore e alle canzoni napoletane.



La canzone classica napoletana è un repertorio musicale sviluppatosi a Napoli dagli inizi dell'Ottocento all'immediato secondo dopoguerra.

Definita epoca d'oro della canzone napoletana, la stessa vede tra gli autori e compositori importanti poeti e parolieri, per lo più napoletani, nonché illustri personalità della lirica che hanno tramandato nel tempo i brani del repertorio.

Questo tour, che attraverserà i luoghi più famosi ed evocativi del centro storico di Napoli, sarà accompagnato dalla musica di alcuni brani classici napoletani, interpretati da due voci e una chitarra.



La storia incontra l’ arte che si esprime con le note di grandi canzoni.



Appuntamento a Piazza Bellini, ore 10:15

Il tour toccherà le seguenti tappe principali: Via Tribunali, Via San Biagio dei Librai, Piazza del Gesù

Interventi musicali a cura di "La Posteggia classica Napoletana di Carmine e Antonia Pignalosa"



Quando: domenica 13 febbraio ore 10:30

Costo a persona: 16€ / ridotto da 8 a 17 anni 10 € / fino a 7 anni gratis

Durata: 2 h circa

Tour adatto a tutte le età

Visita guidata con Guida Abilitata



La prenotazione è obbligatoria

email: info@heartofthecity.it

tel / sms / whatsapp: 3770994320





** I partecipanti dovranno presentarsi con la mascherina indossata