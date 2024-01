Napoli in Love, Tour di San Valentino: le storie d’amore più coinvolgenti di Napoli

L’associazione De Rebus Neapolis organizza per il giorno di San Valentino mercoledì 14 febbraio ore 19 un percorso seguendo le tracce scritte nel romanzo ma alla ricerca di indizi che ci porteranno a scoprire un finale diverso della tragedia che tutti conosciamo fino ad accorgerci che Romeo ha un legame particolare con la città della Sirena.

"Amore mio, mia sposa! La morte, che ha già succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]

Ecco, a te, amor mio! Bevo al mio amore! [beve il veleno] O onesto speziale! Il tuo veleno è rapido, e così, con un bacio, io muoio"

(Romeo: atto V, scena III)



Ma andò veramente così? A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta. Vi condurremo nel cuore di Napoli in un viaggio che narra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della nostra città. Tra monumenti e leggende, lasciate che la città di Napoli riveli i suoi lati più romantici. Vivete una nuova esperienza. Esplorate i misteri della storia. Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti al mondo. Termineremo presso un locale dove potrete ascoltare musica e consumare un drink festeggiando il giorno dedicato agli innamorati.

Il tour si articola nelle seguenti tappe:

1. Amore e ossessione

2. Il mistero del numero 5

3. L'amore sfrontato

4. La Giulietta dell'oltretomba

5. L'amore immortale

6. Amore e morte

7. L'amore cieco e la vanità

8. La vera storia di Romeo e Giulietta

Unica data al tour:

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

ALLE ORE ORE 19:00

Il tour dura 1:30 ore, con punto d'incontro:

Napoli - Via Duomo 147, al centro del piazzale antistante la Cattedrale.

CONTRIBUTO TOUR (visita guidata + drink escluso ristorante):

- euro 15 a persona

Il ticket comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto, esoterismo e storia.

•Aperitivo presso un locale del centro antico

PER CHI VOLESSE PRENOTARE

"CENA IN LOVE" in un affascinante ristorante, per cenare tête-à-tête, comunicarlo al momento della prenotazione.

La prenotazione al ristorante prevede:

?Tavolo riservato

?Ristorante rinomato

?Tre Menù:

~ Menù Pizza: PIZZA a scelta (Margherita o Marinara o Bianca) + Fritturina napoletana + Birra, Acqua minerale + Dolce= €25 a persona.

~ Menù Terra: Pasta e patate con provola, salsiccia al finocchietto con friarielli, babà, acqua minerale, vino casa= 30,00 a persona.

~ Menù Mare: Pasta e fagioli alla marinara, frittura di gamberi e calamari, babà Acqua minerale, vino casa= 35,00 a persona.



PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO 3511258465