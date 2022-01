Napoli in love: speciale tour di San Valentino

Amore mio, mia sposa! La morte, che ha già succhiato il miele del tuo respiro, nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancor sulle tue labbra e le tue guance risplende rosea la gloriosa insegna della bellezza tua: su te la Morte non ha issato il suo pallido vessillo […]

Romeo e Giulietta



Ma andò veramente così?



A metà strada tra realtà, storia e fantasia, vivrete un racconto unico: quello della nascita della storia di Romeo e Giulietta.

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO, l’associazione De Rebus Neapolis organizza per il giorno di San Valentino un percorso seguendo le tracce che sembrano già scritte nel romanzo e nella ricerca degli indizi che ci porteranno a scoprire un finale diverso della tragedia che tutti conosciamo e che Romeo ha un legame particolare con la città della Sirena. Vi condurremo nel cuore di Napoli in un viaggio che narra le storie d’amore più coinvolgenti e appassionate diventate parte integrante della storia che racconteremo insieme e tra monumenti, leggende, lasciate che la città di Napoli riveli i suoi lati più romantici. Vivete questa nuova e romantica esperienza.

Esplorate i misteri della storia. Visitate in un modo diverso una delle città più affascinanti al mondo.

Il tour si articola nelle seguenti tappe:

1. Amore e ossessione

2. Il mistero del numero 5

3. L'amore sfrontato

4. La Giulietta dell'oltretomba

5. L'amore immortale

6. Amore e morte

7. L'amore cieco e la vanità

8. La vera storia di Romeo e Giulietta

Unica data al tour:

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 2022

ALLE ORE ORE 19:00

Il tour dura 1:30 ore, con punto d'incontro:

Napoli - Via Duomo 147, al centro del piazzale antistante la Cattedrale.

COSTI TOUR (escluso ristorante):

- euro 13 a persona

- euro 22 a coppia

Il ticket comprende:

•Auricolari

•Visita guidata con guida esperta di occulto, esoterismo e storia.



PER CHI VOLESSE PRENOTARE "CENA IN LOVE" in un affascinante ristorante, per cenare tête-à-tête, comunicarlo al momento della prenotazione.

La prenotazione al ristorante prevede:

?Tavolo riservato

?Ristorante rinomato

?Tre Menù:

~ Menù Pizza: PIZZA a scelta (Margherita o Marinara o Bianca) + Fritturina napoletana + Birra, Acqua minerale + Dolce= €23 a persona.

~ Menù Terra: PRIMO+SECONDO+VINO Casa, Acqua minerale +Dolce= 30,00 a persona.

~ Menù Mare: PRIMO+SECONDO+VINO Casa, Acqua minerale + Dolce= 30,00 a persona.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/35_Napoli-in-Love:-Itinerario-di-San-Valentino

PRENOTAZIONE TELEFONICA PER CHI NON PRENOTA ONLINE: Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Link Evento:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/35_Napoli-in-Love:-Itinerario-di-San-Valentino

OBBLIGATORIO:

•GREEN PASS

•Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.