“Napoli In-Canta” in live streaming sulla piattaforma TurchiniLive

Il Presente ed il futuro della pratica musicale per le formazioni corali di voci bianche e giovanili sono l’argomento principale di “Napoli In-Canta”, dibattito – concerto organizzato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, con il sostegno di Art Mentor Foundation di Lucerna nell’ambito del bando dedicato a Festival, Cori e Bande del Mibact.

In live streaming sulla piattaforma della Fondazione, all’indirizzo https://turchini.it/live, martedì 29 dicembre 2020, inizio alle ore 19, direttori di coro, compositori e musicisti dialogheranno e si confronteranno sulle rispettive esperienze e sulle prospettive, soprattutto ai tempi del Covid, di questa fondamentale pratica musicale dedicata alle giovani generazioni.

“La nostra proposta – sottolinea Federica Castaldo – punta ad evidenziare l’importanza della formazione e della pratica musicale e corale soprattutto tra le giovani generazioni. Un confronto necessario ancor più in questo particolare momento storico in cui maggiormente mortificata è stata la crescita sociale e culturale dei nostri ragazzi”.

Introdotti da Federica Castaldo, direttore artistico della Fondazione Pietà de’ Turchini, sono in programma gli interventi dei compositori Piero Caraba, Salvatore Murru (anche direttore del coro Le voci del ‘48 e del coro di voci bianche di San Rocco), Gaetano Panariello e dell’autore di testi Alfonso Ottobre, del pianista Massimo Tomei, di Milva Coralluzzo (direttore del Coro di voci bianche Il Calicanto), di Silvana Noschese (compositore, pianista e direttore del Coro giovanile Il Calicanto). A conclusione del dibattito il programma prevede l’esecuzione di 4 brani in prima assoluta scritti dagli autori per l’occasione su commissione della Fondazione Pietà de’ Turchini, affidati alla interpretazione del Coro di voci bianche del 48°C.D. - Napoli, del Coro di voci bianche di San Rocco a Chiaia, del Coro Il Calicanto

Info: tel. 081402395 info@turchini.it www.turchini.it