Torna il Napoli Pride, 25 anni dopo la prima grande manifestazione

A Napoli torna l'appuntamento con la manifestazione dell’orgoglio LGBT+.

Sabato 3 luglio 2021 le associazioni Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le maree e Associazione Trans Napoli saranno in piazza per il Napoli Pride, 25 anni dopo il primo e storico Pride in città. Era infatti il 29 giugno del 1996 quando veniva convocato il primo Pride nazionale di Napoli, la prima manifestazione dell’orgoglio LGBT+ nel sud Italia il cui slogan fu "Jesce sole".

E lo slogan di questa edizione 2021 ricalcherà proprio quello dello storico evento del '96: “Jesce, Jesce Sole”, ancora una volta a riportare il sereno e la gioia

L'iniziativa - assicurano gli organizzatori - si svolgerà nel pieno rispetto di quelle che saranno le vigenti normative sanitarie e di sicurezza.