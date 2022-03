Cinema e Cibo con il Napoli Food & Culture Festival

Continuano gli appuntamenti al Mercato Coperto San Paolo di Campagna Amica e Coldiretti di Fuorigrotta del Festival “Napoli Food & Culture” realizzato da Coldiretti Napoli con l’ausilio di Camera di Commercio di Napoli e la collaborazione di Casartigiani Napoli, Campania Incoming Tour Operator e Associazione Culturale Itinerari Alchemici.

Sabato 26 marzo, il connubio sarà tra cinema e cibo con la proiezione dei trailer dei film “Janara” di Roberto Bontà Polito che narra la leggenda delle janare, le streghe di Benevento e “Il labirinto dell’Anima” di Claudio Gargano, un noir-fantasy-esoterico ambientato in una Napoli insolita e oscura, il cui passato ancestrale riemerge in una storia ricca di mistero, suspence e paranoia. Non solo cinema, ma anche musica con la perfomance sonora di Carlo Contocalakis, cantautore, polistrumentista e produttore artistico napoletano che accompagnerà il cinema con alcuni dei suoi brani di successo e diverse cover di artisti partenopei ed italiani.

La contaminazione del cinema e del cibo sarà arricchita da attività didattico-pratiche e ludico-creative per bambini e spettacoli di animazione in cui saranno donati gadget creati per il festival.

Il Mercato Coperto San Paolo è un luogo che nasce come centro di aggregazione, condivisione e socialità per le famiglie e per tutti coloro che vogliono conoscere e degustare le tipicità contadine campane e dove, è possibile pranzare con un menù completo scegliendo tra le varie offerte proposte delle botteghe Campagna Amica presenti, come: il cuoppo fritto di pesce a “miglio zero”, i taglieri di salumi di suini pregiati campani, il gelato artigianale con frutta di stagione, la rosticceria napoletana, ancora, i formaggi a marchio, contorni della terra, la birra artigianale rurale, i vini dei Campi Flegrei, vesuviani e beneventani, merende e succhi di frutta artigianali pensati proprio per i bambini.

Inoltre, dalle 11 alle 14:30 nella piazzetta del Mercato Coperto, ci sarà un momento tecnico-formativo con l’evento “AbbiniAmo” a cura di “Terre d’Origine”, un network di micro-cantine e produttori artigianali che proporrà un viaggio enogastronomico tra le eccellenze del nostro territorio con l’abbinamento di piatti ai vini, proposto dall’agrichef Campagna Amica, Francesco Ambrosio e dal Sommelier Daniele Capone.

L’ingresso, l’evento cinema e le attività di animazione sono gratuite.

Il Mercato Coperto San Paolo Campagna Amica-Coldiretti il sabato è aperto dalle ore 9 alle 16.