Napoli Food&Culture festival: musica, degustazioni e attività per bambini

Sabato 19 febbraio a partire dalle ore 10.00 speciale appuntamento per tutti, grandi e piccini, al Mercato Coperto Campagna Amica Fuorigrotta dove, con gli eventi del progetto Napoli Food&Culture festival si celebra la contaminazione della musica e del cibo.

In programma perfomance sonore, degustazioni e animazioni per i bambini.

Sarà possibile pranzare al Mercato scegliendo tra le varie offerte proposte, partecipare a degustazioni di prodotti tipici locali a km zero e gustare il cuoppo fritto di pesce a miglio zero.

Il progetto è realizzato da Coldiretti Napoli con il finanziamento di Camera di Commercio di Napoli e con la collaborazione di Casartigiani Napoli Campania Incoming e Itinerari Alchemici Napoli

L'ingresso all'evento è gratuito.

Programma

Sabato 19 febbraio 2022

«Attività per i più piccoli»

? dalle ore 10.00

Animazione con laboratori e attività manuali

? ore 11.30

Spettacolo di animazione con giocoleria e sputafuoco

Eventi

? ore 10.00

* “Viteres: come produrre vino senza chimica e spreco d’acqua” presentazione del progetto nato dal partenariato de Il Cortiglio, azienda vitivinicola e olivicola irpina, l’Università degli Studi del Molise e Gal Irpinia

? ore 10.45

* Convegno “Il cibo delle Ninfe tra Alchimia e Musica. Suggestioni sonore alle falde del Vesuvio”

Intervengono:

* Carlo Contocalakis (Musicista e produttore artistico)

* Francesco Scelzo (Maestro di chitarra)

? ore 13.00

* Performance con musica e racconti di Carlo Contocalakis e Francesco Scelzo

? ore 13.00

* La cucina in piazzetta

La musica nel piatto