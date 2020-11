Napoli Femminile, panchina rossa contro la violenza sulle donne

Un panchina pittata di rosso a Lido Giardino a Lucrino, un gesto simbolico da parte delle ragazze del Napoli Femminile in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

"Lo abbiamo pensato, lo abbiamo fatto. Una panchina rossa - hanno spiegato sui social del club le calciatrici azzurre - è un simbolo di cui non dovremmo aver bisogno: non dovrebbero esistere “posti vuoti” da ricordare, non dovremmo - anno dopo anno – aver bisogno di questa Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ma la violenza di genere esiste e continua ad essere parte del nostro quotidiano: nei primi dieci mesi del 2020 le donne vittime di omicidio in Italia sono 91 - una donna uccisa ogni 3 giorni. E allora continuiamo a sensibilizzare, continuiamo a parlarne, continuiamo ad urlare che le donne sono ancora troppo spesso vittime di violenza fisica, verbale o psicologica; continuiamo a dipingere panchine, a creare reti di supporto, a lottare contro la cultura dello stupro e della violenza .Questa panchina rossa è il nostro impegno a combattere sempre al fianco delle nostre compagne, sorelle o amiche – al fianco di ogni donna. È il nostro modo di dire #StopAllaViolenzaSulleDonne".