Napoli esoterica, tour notturno nei misteri velati del centro antico

L’Associazione De Rebus Neapolis unica a Napoli nello studio di scienze esoteriche e paranormale, organizza un suggestivo percorso notturno alla scoperta del lato più oscuro di Napoli, scrutando le tenebre con un esperto dell’occulto. Non vedrete né sogni né fantasie, solo racconti autentici.

Il tour prende vita in piazza del Gesù Nuovo svelando l'oscuro mistero che avvolge l'obelisco dell'Immacolata ma anche cosa si nasconde dietro i simboli incisi da centinaia d'anni sull'antica facciata di Palazzo Sanseverino. Ci sposteremo poi in Piazza San Domenico Maggiore dove scopriremo di trovarci nel bel mezzo del 'triangolo alchemico' per poi proseguire all'esterno del Museo Cappella Sansevero dove la meraviglia del Cristo Velato e le macchine anatomiche saranno protagonisti di racconti sui segreti alchemici del Principe Raimondo De Sangro. Sarà tappa successiva la Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, nota al popolo partenopeo come la chiesa “de’ ’e cape ’e morte” Le Capuzzelle, i teschi e Lucia, la sposa dell'oltretomba, ci aiuteranno a tenere lontane le energie negative attraverso un rito collettivo da praticare tutti insieme. Tornando di poco sui nostri passi giungeremo al Palazzo del Diavolo dove ancora ogni cosa è cristallizzata nel tempo ed il cui portale d'ingresso custodisce un messaggio demoniaco. Sarà tappa finale Piazza Santa Maria la Nova dove sorge l'omonimo complesso monumentale che nasconderebbe molto probabilmente le spoglie terrene del succhia sangue più famoso al mondo, Dracula.



Concluderemo la nostra serata al BOTANICAL BAR, un locale dal fascino elegante e dai cocktail esclusivi nel cuore di Napoli, immerso in un suggestivo scenario quale è Piazza Santa Maria la Nova dove ancora si avverte l'energia del Grande cantautore Pino Daniele che vi dimorò.

Un’avventura emozionante! Perché non provare? Perché non immergersi per qualcosa di piacevolmente diverso, interessante e spettrale?

TUTTI I SABATI:

ORE 20:00 TERMINA ALLE ORE 21:30

Il tour dura 1h, 30min.

Luogo d’incontro:

Piazza del Gesù Nuovo Napoli (Vicino l'obelisco lato edicola). Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli con drink presso un rinomato locale del centro antico.

CONTRIBUTO PERCORSO:

-Contributo €14

-Ridotto €12 (7-13anni)

Il contributo prevede:

~Visita guidata con esperto di esoterismo.

~ Aperitivo presso un locale rinomato del centro antico

