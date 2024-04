Torna il Premio Lydia Cottone: tra le premiate l'olimpionica Irma Testa e le Ebbanesis

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un ritorno in grande stile quello di “Napoli è Donna – Premio Lydia Cottone”. La cerimonia della VII edizione del riconoscimento dedicato all’artista partenopea, quest’anno, rientra tra gli eventi del “Marzo Donna 2024 - La donna e il tempo di cambiare” promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli e si svolgerà nel monumento simbolo della città, il Maschio Angioino, venerdì 5 aprile 2024 ore 16 presso la Sala della Loggia.

Il Premio Lydia Cottone 2024 gode del patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli Assessorato allo Sport e Pari Opportunità, del CONI Comitato Regionale Campania e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Camera di Commercio Napoli, BCC Napoli. Gli amici del Premio che hanno collaborato a questa edizione sono: BBZO Digital Agency, Scuola di Cinema di Napoli, L’eleganza dei fiori. La cerimonia di consegna verrà trasmessa, in differita, da Per Sempre News nell’ambito della trasmissione La parola è donna, condotta da Laura Cascio. Il tema di questa edizione del premio è: Napoli città spettacolare: tra cinema, musica e teatro.

Alla cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Simonetta De Chiara Ruffo, interverrà anche Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli e l'attrice Rosalia Porcaro madrina della manifestazione e l’artista MASA.

Dalla campionessa olimpionica Irma Testa alle cantanti e musiciste Serena Pisa e Viviana Cangiano ovvero le Ebbanesis, dalla direttrice del Premio Elsa Morante, Tiuna Notarbartolo alla giovane promessa del cinema Fiorenza D’Antonio. A ricevere l’ambito riconoscimento quest’anno saranno 11 donne:

Maria Thereza Alves artista, premio categoria Arte; Martina Bianco, Casting e production manager, Premio categoria Imprenditoria; Fiorenza D’Antonio attrice, premio sezione Giovane promessa; Ebbanesis (Serena Pisa e Viviana Cangiano), premio categoria Musica e Spettacolo; Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Premio categoria Istituzioni; Tiuna Notarbartolo giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante, premio categoria Giornalismo; Giovanna Scala, dirigente scolastico, Premio categoria Istruzione; Elena Campanile scrittrice, Premio categoria Letteratura – Luigi di Raffaele; Marcella Marconi, professoressa, premio categoria Ricerca e Università; Irma Testa, campionessa olimpionica di pugilato, Premio categoria Sport.

“Dopo l’ultima edizione tutta dedicata alle donne iraniane e alla loro battaglia per i diritti fondamentali, quest’anno il Premio torna nella sua versione classica. Volevo inoltre aggiungere che siamo davvero felici che questo riconoscimento, al quale ogni anno alacremente la nostra associazione lavora, quest’anno faccia parte degli eventi del Marzo Donna cittadino e per questo ringrazio l’Assessore Emanuela Ferrante. Il nostro obiettivo da sempre è quello di esaltare il valore di quelle donne che, seppur nell’ombra, lavorano con dedizione e competenza dando lustro alla città esattamente come la Cottone, grande scultrice e pittrice, eccellenza tutta partenopea. Inoltre, ribadisco che il Premio intende anche creare legami e connessioni tra tutte le partecipanti, perché unite si è più forti”, commenta Arianna Cavallo, presidente dell’Associazione Napoli è Donna.